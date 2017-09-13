Фонд содействия реновации не будет конкурировать с ведущими девелоперами Москвы

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Фонд содействия реновации не повлияет на конкурентную среду ведущих девелоперов столицы после выхода на рынок. Об этом сообщила в среду пресс-служба Москомстройинвеста.
"Порядка 4 млн квадратных метров жилья вводится в Москве ежегодно, около 20 млн квадратных метров жилья находится сейчас в стройке. На одного "крепкого" девелопера приходится от 1 до 3 млн квадратных метров. Что плохого, что на рынке появится новый игрок? Тем более что он в ближайшие годы будет продавать порядка 200-300 тыс. квадратных метров", - цитирует пресс-служба председателя комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвеста) Константина Тимофеева.
Фонд содействия реновации жилья был создан 8 августа 2017 года. Фонд выступает на рынке в качестве инвестора-застройщика и функционирует на бюджетные деньги. Его попечительский совет возглавил Мэр Москвы Сергей Собянин. Членами совета стали депутаты, представители общественных палат, надзорных органов и Министерства строительства и ЖКХ России.
В программу реновации в Москве вошли 5144 дома устаревшего жилфонда общей площадью около 16 млн кв. метров (более 350 тыс. квартир). Программа коснется около 1 млн москвичей, реализовать ее планируется до 2032 года.