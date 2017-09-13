Иностранных участников Всемирного фестиваля молодежи познакомят с историей Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. В рамках региональной программы Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) Севастополь посетит делегация из 50 иностранных участников фестиваля, которым будет предложена обширная программа об истории города-героя. Об этом ТАСС в среду сообщила Марина Слонченко, секретарь регионального подготовительного комитета по подготовке и проведению ВФМС.

"В рамках региональной программы в Севастополе планируется участие 50 иностранных участников и 75 представителей севастопольской молодежи. Тема региональной программы ВФМС в Севастополе "История, которая объединяет мир". Гостей ожидает посещение исторических и памятных мест Севастополя, знакомство с традициями и историческим наследием, общение с севастопольскими школьниками и студентами", - сказала Слонченко.

Она добавила, что после визита в Севастополь гости должны будут подготовить презентации города-героя глазами участников иностранных делегаций для демонстрации в Сочи на основной площадке проведения фестиваля.

В частности, гостей ждет посещение в музея-заповедника "Херсонес Таврический", мемориального комплекса "35-я береговая батарея", морские и пешеходные экскурсии. Кроме того, они примут участие в акции "Наследие фестиваля", где будет составлено послание к молодежи 2067 года. Помимо этого, предусмотрены спортивная, образовательная программы.

Как сообщила Слонченко, визит иностранной делегации состоится с 14 по 17 октября. Состав участников пока неизвестен.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики. Заявки на участие в фестивале поступили из почти 190 стран мира.