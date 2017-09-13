Эксперты: возврат регионам РФ права ограничить продажу спиртного защитит от алкоголизма

ТАСС, 13 сентября. Возврат регионам права ограничения торговли алкоголем и запрета продажи его видов, в частности, энергетиков, поможет защитить молодежь от алкоголизма, полагают опрошенные ТАСС представители власти и эксперты.

Парламентарии Ростовской области обратились в Конституционный суд России за разъяснением своих прав в этом вопросе. Кроме того, увеличение возрастного ценза с 18 лет до 21 года при продаже алкоголя поддержал губернатор Псковской области Андрей Турчак, к которому с таким предложением обратился региональный координатор федерального проекта "Трезвая Россия", сообщили ТАСС в правительстве региона.

"Глава региона отметил, что это предложение неоднократно обсуждалось на координационных совещаниях, на встречах с законодателями, и сообщил о готовности областных властей оказать поддержку общественной инициативе, предложил вместе с другими субъектами РФ выступить с законодательной инициативой на федеральном уровне", - сказала пресс-секретарь Турчака Оксана Ширан.

Юридический казус

С 2015 года нормативные правовые акты о запрете или ограничении розничной продажи слабоалкогольных тонизирующих (энергетических) напитков были приняты в 67 субъектах РФ.

В последнее время в ряде регионов их пришлось отменить в связи с решением Верховного суда, постановившего, что подобные ограничения могут устанавливаться только федеральным законом. В число регионов, где отменили инициативу, вошла и Саратовская область.

"Прецеденты были в других регионах, но нам пришлось присоединиться. На мой взгляд, это большая проблема, ведь алкоэнергетики наносят колоссальный вред здоровью молодежи", - полагает член Общественной палаты области, председатель Саратовского общества трезвости Наталья Королькова.

Не все согласились с таким решением Верховного суда - парламентарии Ростовской области и Адыгеи обратились в Конституционный суд с просьбой разъяснить, на чьей стороне истина.

Или право имею?

Как пояснил ТАСС официальный представитель Заксобрания Ростовской области Геннадий Гордеев, донские парламентарии в июне единогласно приняли решение об обращении в Конституционный суд России. "Попросили суд проверить на соответствие конституции РФ второй абзац п. 9 ст. 16 Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", - сказал Гордеев.

Собеседник агентства напомнил, что в соответствии с этим законом региональные власти вправе устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, в том числе вводить полный запрет на продажу. Этим правом воспользовалась и Ростовская область, введя полный запрет на реализацию слабоалкогольных тонизирующих напитков. Однако с мая прошлого года, по данным народных избранников, Верховный суд стал придерживаться мнения о том, что субъекты РФ не вправе самостоятельно устанавливать запрет продажи алкоголя на своей территории.

Депутаты парламента в обращении к Конституционному суду предположили, что подобная смена судебной практики обусловлена, прежде всего, неясностью позиций Федерального закона и просят разъяснить данную норму. Суд высшей инстанции должен дать ответ на вопрос - имеет ли право субъект РФ на своей территории вводить полный запрет на продажу отдельных видов алкогольной продукции или нет.

На пути к консенсусу

Депутаты парламента Адыгеи инициативу о поправках в федеральном законодательстве о запрете продажи энергетиков и слабоалкогольных напитков представят на конференции Южно-Российской парламентской ассоциации (ЮРПА), которая состоится 28-29 сентября в Ялте. При этом, как сообщили ТАСС в парламенте Адыгеи, ранее депутаты с такой же просьбой обратились к министру экономического развития России Максиму Орешкину.

"Ассоциация сегодня объединяет парламентариев 12 регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, и мы уверены, что коллеги нас поддержат в решении акцентировать перед федеральным центром вопрос о наделении региональных властей полномочиями о запрете на их территории продажи слабоалкогольных напитков и "энергетиков". Это нормативное регулирование на федеральном уровне сегодня отсутствует", - сказала ТАСС ведущий консультант по освещению деятельности парламента Адыгеи Тамара Сидельникова.

Она пояснила, что Адыгея уже приняла закон, ограничивающий продажи безалкогольных тонизирующих напитков и запрещающий продажи слабоалкогольных тонизирующих напитков. Подобные ограничения и запреты действуют также в Карачаево-Черкесии, Коми и Чечне, Краснодарском и Алтайском краях, Ростовской, Архангельской, Калужской, Тульской, Ярославской, Вологодской и Сахалинской областях, а также в Чукотском автономном округе. Проблема - в противоречивой, взаимоисключающей судебной практике по вопросу права региональной власти на запрет розничной продажи алкогольной продукции.

В Питере - не пить

Как считает председатель постоянной комиссии по законности и правопорядку Заксобрания Ленинградской области Олег Петров, регионам необходимо предоставить право самим устанавливать ограничения на продажу отдельных видов напитков.

"Лучше дать возможность субъектам РФ самим определиться на своей территории, какие напитки они полагают востребованными, какие можно продавать, какие нельзя, потому что у нас разные субъекты с разными климатическими условиями, разной культурой, историей, разными ценностями. При такой огромной территории страны с различными национальностями общий федеральный закон, который устраивал бы всех, сложно было бы выпустить. Если дать право субъектам, вышел бы более жизненный законопроект, который и в реализации был более удобен и полезен", - отметил Петров ТАСС.

Такого же мнения придерживается председатель Саратовского общества трезвости. "У нас очень большая страна, а региональный компонент, в данном случае, почему-то не учитывается. Я считаю, что нужен закон, позволяющий вводить регионам запрет на продажу не только по времени и месту, но и по видам алкогольной продукции", - полагает Королькова.

Председатель постоянной комиссии по законности и правопорядку Петров был инициатором закона об ограничении продажи в Ленинградской области алкоголя на три дня в году - 1 сентября, в День молодежи и в Международный день защиты детей. По его словам, жители региона инициативу подержали и даже просили увеличить количество дней без алкоголя.

"Я за то, чтобы энергетики не продавались на территории Ленинградской области, но у нас такого законопроекта пока нет. Если регионы будут выдвигать такие законопроекты, мы его могли бы поддержать", - добавил он.

Очевидный вред

Заместитель председателя Заксобрания Оренбургской области Олег Димов отметил ТАСС, что продажа энергетиков и других видов алкогольной продукции создает большую угрозу для здоровья молодежи. Ввод ограничений продажи спиртного в детские или молодежные праздники, хоть и причиняет неудобства предпринимательству, но фиксирует улучшения в обстановке празднования.

При этом производители слабоалкогольных энергетиков рассчитывают именно на молодежь, которая в силу возраста не понимает последствий их приема. "Такие напитки содержат вкусовые и тонизирующие добавки, присущие традиционным безалкогольным прохладительным напиткам, и выпускаются в красочной упаковке. Между тем вред от них очевиден: сочетание в составе этилового спирта и тонизирующих веществ ускоряет пристрастие к алкоголю. Поэтому мы будем добиваться решения проблемы на федеральном уровне", - отметила Сидельникова.

Уже предпринимались попытки принять закон о повышении минимально допустимого возраста покупки алкоголя с 18 лет до 21 года, например, такой законопроект весной 2015 года был внесен в Госдуму. Правительство РФ не поддержало законопроект, но Роспотребнадзор и Минздрав заявили, что в стране, где около 5 млн человек больны алкоголизмом, такой закон необходим.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич Франц Клинцевич предложил обсудить идею о наделении таким правом регионов вместо того, чтобы вводить эту норму на федеральном уровне. За повышение возраста, с которого разрешено продавать спиртное, высказалась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Пьянству - бой

Как отметил ТАСС руководитель госалкоконтроля Якутии Матвей Лыткин, при нынешней ситуации алкоголизации населения страны надо и ограничивать, и запрещать продажу отдельных видов алкогольной продукции. "Как такового культурного питья алкоголя нет. Самая лучшая профилактика алкоголизма - это полный отказ, поэтому надо поддержать инициативу субъектов и ввести полный запрет продажи алкоголя", - считает он.

Как пример, в Якутии в более 100 населенных пунктах ввели полный запрет на реализацию алкоголя, и его потребление снизилось с 8,7 до 7,4 литров на человека в год. "По данным Всемирной организации здравоохранения, с восьми литров потребления алкоголя в год начинается генетическое разрушение этноса. Поэтому наша задача выйти в безопасную зону, а для этого необходимо ограничивать продажу и крепких напитков, и легких", - уверен Лыткин.

Он полагает, что люди должны полностью отказаться от алкоголя. "Мы проводим в школах, в трудовых коллективах декаду пропаганды трезвости в Республике Саха (Якутия) и Всероссийский день трезвости. Людям надо давать правдивую информацию, они должны знать правду об угрозах", - сказал он.