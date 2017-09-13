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Кадыров сообщил о возвращении в Россию двух чеченских детей из Ирака

Общество
13 сентября, 17:55 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 13, сентября. /ТАСС

Самолет с детьми приземлится в Москве в ночь на четверг, рассказал глава Чечни

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ГРОЗНЫЙ, 13 сентября. /ТАСС/. Двое российских детей, которых ранее родители вывезли в Ирак и Сирию, вылетели в среду рейсом из Багдада в Москву. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Сегодня из Багдада рейсовым самолетом вылетели граждане России, уроженцы Чечни, Хадижа Хусенова и Адлан Дакаев, которым восемь и девять лет. Везет их мой представитель в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби. Поздно ночью самолет приземлится в Москве", - написал Кадыров.

Дорогие друзья! Ещё одна история детской трагедии, порождённая собственными родителями. Сегодня из Багдада рейсовым самолётом вылетели граждане России, уроженцы Чечни Хадижа Хусенова и Адлан Дакаев, которым восемь и девять лет. Везёт их мой представитель в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби. Поздно ночью самолёт приземлится в Москве. Это финал огромной работы, по моему поручению проделанной рабочей группой во главе с Зиядом Сабсаби. Люди рискуют собственными жизнями, чтобы спасти жизнь даже одного ребёнка, увезённого собственными родителями на верную смерть. И сколько их там осталось под развалинами Алеппо, Мосула и других городов? Этого никто и никогда не узнает! Когда мы днём и ночью просили родных и близких повлиять на собственных сыновей, предотвратить их отъезд в Сирию и Ирак в ряды иблисского государства, не всегда слушали и слышали! Но дети не виноваты в том, что их бросили в пекло чужой войны. Поэтому мы не пожалеем сил для спасения, хотя бы одной жизни! #Кадыров #Россия #Чечня #Ирак #Дети

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)

Ранее, 1 сентября, в Грозный были возвращены 12 граждан России и Казахстана - четыре женщины и восемь детей в возрасте от шести месяцев до девяти лет. Как сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, которая встречала группу в столичном аэропорту Чечни, прорабатывается возможность создания единой базы данных российских детей, вывезенных в горячие точки стран Ближнего Востока, а также открытия горячей линии для их родственников. В настоящее время в Ираке и Сирии находится около 350 российских детей.

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