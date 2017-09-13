Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 57.67
€ 69.1
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дирекция "Зарядья" в Москве не планирует вводить плату за вход в парк

Общество
13 сентября, 18:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

За первые дни работы парка вандалы уничтожили около 10 тыс. растений и разбили фрагмент стеклянного купола

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Дирекция парка "Зарядье" в столице не будет вводить платный вход из-за вандалов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе парка.

"Нет, мы не думали вводить платный вход в сам парк. И не планируем", - сообщили в пресс-службе "Зарядье", отвечая на вопрос, может ли платный вход стать решением угрозы вандализма.

Смотрите также

Парк "Зарядье". Досье

Дирекции не известен ущерб от действий вандалов, добавил собеседник агентства. Эти данные есть у Мосинжпроекта. Газета "Комсомольская правда" ранее сообщила со ссылкой на ведомство и сотрудников "Зарядья", что посетители парка уничтожили порядка 10 тыс. растений и разбили фрагмент стеклянного купола. Этот ущерб возник за два дня, которые территория открыта для всех желающих, по данным газеты.

Руководство парка только начало анализировать и тестировать все системы парка, в том числе видеонаблюдение, поскольку он открылся для широкой публики только в понедельник, сообщил ТАСС директор объекта Сергей Трехлеб.

"Первый месяц функционирования парка - это период адаптации всех служб, участвующих в работе. Поэтому нам важно сейчас все опробовать, изучить и уже на основе данных принять верное решение", - пояснил он, как дирекция будет действовать в условиях угрозы вандализма.

В настоящее время парк оборудован 364 наружными и 49 внутренними камерами видеонаблюдения, добавили в пресс-службе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
12
Волонтерский размах: самый масштабный субботник прошел на Байкале за 360 минут
26
Празднование 870-летия Москвы
9
В Петербурге открыли первый в России памятник всем полярникам
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Более 20 тыс. человек эвакуированы в Москве из-за сообщений об угрозах взрыва
2
Источник: при обыске у замглавы ФСИН обнаружены коллекция часов и крупная сумма денег
3
Партнеры "Газпрома" по "Северному потоку - 2" могут пересмотреть схему финансирования
4
Эрдоган: Турция будет самостоятельно принимать меры в обеспечении безопасности
5
Россия серьезно обеспокоена выводами миссии ООН по правам человека на Украине
6
Международные следователи изучают данные, полученные от России по крушению MH17
7
ФСБ задержала в Самаре лидера террористической ячейки
Темы дня
Новости партнеров
Реклама