Дирекция "Зарядья" в Москве не планирует вводить плату за вход в парк

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Дирекция парка "Зарядье" в столице не будет вводить платный вход из-за вандалов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе парка.
"Нет, мы не думали вводить платный вход в сам парк. И не планируем", - сообщили в пресс-службе "Зарядье", отвечая на вопрос, может ли платный вход стать решением угрозы вандализма.
Дирекции не известен ущерб от действий вандалов, добавил собеседник агентства. Эти данные есть у Мосинжпроекта. Газета "Комсомольская правда" ранее сообщила со ссылкой на ведомство и сотрудников "Зарядья", что посетители парка уничтожили порядка 10 тыс. растений и разбили фрагмент стеклянного купола. Этот ущерб возник за два дня, которые территория открыта для всех желающих, по данным газеты.
Руководство парка только начало анализировать и тестировать все системы парка, в том числе видеонаблюдение, поскольку он открылся для широкой публики только в понедельник, сообщил ТАСС директор объекта Сергей Трехлеб.
"Первый месяц функционирования парка - это период адаптации всех служб, участвующих в работе. Поэтому нам важно сейчас все опробовать, изучить и уже на основе данных принять верное решение", - пояснил он, как дирекция будет действовать в условиях угрозы вандализма.
В настоящее время парк оборудован 364 наружными и 49 внутренними камерами видеонаблюдения, добавили в пресс-службе.