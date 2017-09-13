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Заксобрание Петербурга предложило ввести новую категорию ветеранов ВОВ

Общество
13 сентября, 18:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

К новой категории предлагают относить "бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами в период Второй мировой войны"

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается закрепить за несовершеннолетними заключенными мест принудительного содержания, созданных в период Второй мировой войны, статус ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ). Проект закона размещен в среду в думской электронной базе данных.

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В документе отмечается, что в соответствии с указами президента РФ бывшие несовершеннолетние узники концлагерей наравне с ветеранами ВОВ награждаются юбилейными медалями в честь Дня Победы, а также получают к юбилеям денежные выплаты. Вместе с тем они, согласно законопроекту, до сих пор не признаны ветеранами войны.

"Законодательная инициатива предлагает внести в федеральный закон "О ветеранах" новую категорию ветеранов Великой Отечественной войны: бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, и предоставить им право на получение второй государственной пенсии по инвалидности", - говорится в пояснительной записке.

Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга подчеркивают, что за годы Второй мировой войны "сотни тысяч детей были замучены в фашистских концлагерях, прошли принудительное донорство и рабский детский труд". Кроме того, петербургские парламентарии считают необходимым "учесть тяжелый физический и моральный ущерб, причиненный в период Великой Отечественной войны несовершеннолетним узникам, и признать их наравне с детьми блокадного Ленинграда, а также инвалидами с детства вследствие ранения во время войны ветеранами Великой Отечественной войны".

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