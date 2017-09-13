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Депутаты смогут контролировать обеспечение инвалидов протезами и колясками через реестр

Общество
13 сентября, 19:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

Наличие доступа к специальному реестру позволит в режиме реального времени оперативно работать с обращениями граждан

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Фонд социального страхования (ФСС) и Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов договорились о новой форме контроля за обеспечением инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР) с помощью единого реестра, сообщает пресс-служба ФСС.

"Данный реестр позволяет оперативно получить информацию и вести надзор за соблюдением прав инвалидов, престарелых и других социально незащищенных категорий граждан, что является одним из приоритетных направлений деятельности фонда", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что доступ к реестру инвалидов, получающих государственные услуги по санаторно-курортному лечению и ТСР, будет обеспечен для депутатов в ближайшее время. Депутаты смогут в режиме реального времени более оперативно и качественно работать с обращениями избирателей.

Федеральный реестр инвалидов (ФРИ) - крупнейшая информационная система, которая охватывает наиболее полные сведения о каждом гражданине с инвалидностью в России. ФРИ запущен в работу с 2017 года. В настоящее время сведения поступают в реестр на регулярной основе, их полнота и достоверность проверяются, а ранее размещенные сведения актуализируются. Параллельно к реестру подключаются все пользователи и поставщики информации, в том числе на уровне субъектов РФ.

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