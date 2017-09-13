Минздрав Ингушетии намерен привить от гриппа 40% населения республики

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МАГАС, 13 сентября. /ТАСС/. Минздрав Ингушетии начал иммунизацию населения против гриппа, планирует привить не менее 40% населения региона, сообщила ТАСС представитель Минздрава республики Амина Настаева.
"Вакцинация населения против гриппа в Ингушетии началась, планируется охватить 40% населения. Уже привито около 6% населения", - сказала она.
Настаева отметила, если в текущем году в процентном отношении в регионе будет привит такой же процент населения, как и в 2016 году, то по численности прививаемых в этом году будет больше. "В республике в 2016 году за счет естественного прироста и миграционных процессов более чем на 7,6 тыс. увеличилась численность населения", - подчеркнула она.
По ее словам, в первую очередь прививки делаются детям, пожилым жителям, входящим в группу риска, а также работающим в учреждениях и организациях социальной сферы. Настаева рассказала, что до 1 октября вакцинация должна быть завершена.
"Мы подавали заявку в Минздрав России, и в необходимом количестве, по нашему запросу, поэтапно она поступает в республику", - сказала представитель Минздрава.
Численность населения Ингушетии на начало 2017 года составляла более 480 тыс. человек.