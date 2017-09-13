Единый номер экстренных служб "112" введут в эксплуатацию в Северной Осетии в 2018 году

ТАСС, 13 сентября. Единый номер вызова экстренных оперативных служб "112" ("Система-112") будет введен в постоянную эксплуатацию на территории Северной Осетии в 2018 году, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В 2018 году "Система-112" для вызова экстренных оперативных служб должна быть введена в постоянную эксплуатацию на всей территории Северной Осетии. Ввод системы на территории республики осуществляется согласно разработанному и утвержденному правительством совместно с Главным управлением МЧС России по РСО-Алания сетевому графику", - сказали в пресс-службе управления.

Уже сейчас создан центр обработки звонков "Системы-112". Пока она работает в республике в опытном режиме.

"На территории республики уже проделана большая работа. Сегодня мы выработали алгоритм дальнейших действий. Уверен, что он будет реализован в полном объеме в установленные сроки", - цитируют в ведомстве начальника регионального главка МЧС Александра Хоружего.