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Единый номер экстренных служб "112" введут в эксплуатацию в Северной Осетии в 2018 году

Общество
13 сентября, 19:04 UTC+3 ТАСС

Центр обработки звонков "Системы-112" уже создан, но пока работает в опытном режиме

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ТАСС, 13 сентября. Единый номер вызова экстренных оперативных служб "112" ("Система-112") будет введен в постоянную эксплуатацию на территории Северной Осетии в 2018 году, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В 2018 году "Система-112" для вызова экстренных оперативных служб должна быть введена в постоянную эксплуатацию на всей территории Северной Осетии. Ввод системы на территории республики осуществляется согласно разработанному и утвержденному правительством совместно с Главным управлением МЧС России по РСО-Алания сетевому графику", - сказали в пресс-службе управления.

Уже сейчас создан центр обработки звонков "Системы-112". Пока она работает в республике в опытном режиме.

"На территории республики уже проделана большая работа. Сегодня мы выработали алгоритм дальнейших действий. Уверен, что он будет реализован в полном объеме в установленные сроки", - цитируют в ведомстве начальника регионального главка МЧС Александра Хоружего.

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