Последнюю аналоговую телефонную станцию закрыли в Архангельске

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АРХАНГЕЛЬСК, 13 сентября. /ТАСС/. Телекоммуникационная сеть Архангельска стала полностью цифровой. В среду в городе закрылась последняя аналоговая телефонная станция, сообщил ТАСС министр связи и информационных технологий Архангельской области Николай Родичев.
"В 1897 году губернатору [Александру] Энгельгардту (главе Архангельской губернии с 1893 по 1901 год - прим. ТАСС) прислали телеграмму, что 13 сентября закончено строительство, и телефонная связь в Архангельске существует. 120 лет прошло, и сегодня мы закрываем последнюю аналоговую станцию в городе," - сказал министр.
Как отметил Родичев, цифровые технологии - это связь без шумов, обрывов и ошибочных звонков, возможность подключения множества устройств к линии, скоростной интернет и интерактивное телевидение. "Цифровая связь - это дополнительные виды обслуживания и качество, конечно, выше", - сказал ТАСС Родичев.