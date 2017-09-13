Дефицит средств на увеличение зарплат педагогам в Карелии превышает 200 млн рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 сентября. /ТАСС/. Дефицит финансирования на повышение зарплат работникам образования в Карелии в соответствии с "майскими указами" президента составляет почти 215 млн рублей, сообщила в среду первый заместитель министра образования республики Татьяна Васильева на заседании парламентского комитета по образованию.

"В законе о бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы по системе образования дополнительно предусмотрены 135 млн рублей на доведение уровня средней зарплаты педагогических работников [до целевых показателей]. Вместе с тем мы отмечаем, что этих средств будет недостаточно, будет оставаться дефицит финансирования для достижения указов президента в полном объеме", - сказала она.

Замминистра отметила, что "в настоящее время правительством Карелии проводится работа на федеральном уровне, чтобы найти резервные источники для исправления ситуации, кроме этого, мы продолжаем поиск внутренних источников".

Как сказала в ходе совещания депутат Законодательного собрания Карелии Эмилия Слабунова, в подготовленной министерством образования республики информации указано, что нехватка денег в бюджете регион на исполнение майских указов по повышению зарплаты работникам образования составляет 214,9 млн рублей.

"Мы сегодня понимаем, что многие мероприятия, которые были проведены внутри образовательных организаций по повышению уровня заработной платы, уже выполнены. Внутри сети мы уже не можем найти таких значимых ресурсов для достижения показателей", - сказала Васильева.