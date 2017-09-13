Более 1 тыс. человек ожидают на первой паралимпиаде по профмастерству в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 13 сентября. /ТАСС/. Первая в Дагестане паралимпиада по профессиональному мастерству в рамках национального чемпионата "Абилимпикс" пройдет 3-4 октября в Каспийске. Она соберет более 1 тыс. человек со всей республики, сообщил в среду ТАСС министр труда и социального развития региона Расул Ибрагимов.

"В Дагестане 3-4 октября в детско-юношеской спортивной школе "Энергия" в городе Каспийске пройдет первый региональный чемпионат конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями "Абилимпикс". Ожидается, что чемпионат соберет более 1 тыс. человек со всех районов и городов республики", - сказал Ибрагимов.

В рамках чемпионата, по его словам, пройдут соревнования по семи компетенциям: "психология", "адаптивная физическая культура", "программирование", "массажист", "переводчик", "бисероплетение" и "лего-конструирование". Кроме того, в рамках паралимпиады также состоится презентация еще одной компетенции - "народные и художественные промыслы".

"В чемпионате ожидаются 36 участников и более 50 экспертов. Участников соревнований по каждой компетенции будет оценивать экспертное жюри из числа преподавателей среднеобразовательных учреждений и представителей работодателей", - добавил собеседник агентства.

Как рассказали в пресс-службе минтруда региона, ожидается, что чемпионат посетит руководство республики, представители союза "Абилимпикс Россия", а также крупных дагестанских предприятий, олимпийские чемпионы и др. В рамках профориентационной деятельности в целях популяризации рабочих профессий среди школьников республики планируется организовать посещение чемпионата около 1 тыс. детей и другими гостями со всего Северного Кавказа. Организатором чемпионата является министерство труда и социального развития Дагестана при поддержке правительства республики.

Успех для всего Дагестана

"Проведение регионального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью в Дагестане - это успех для всей республики. Этот конкурс имеет большое значение, поскольку это позволит людям с инвалидностью реализовать свои профессиональные возможности, а главное - найти место и почувствовать себя активным членом общества", - цитирует пресс-служба минтруда региона замдиректора Национального центра развития конкурсов профессионального мастерства "Абилимпикс" Киру Невидимову.

По словам министра труда и социального развития Дагестана, паралимпиада по профессиональному мастерству в этом году станет одним из ярких и важных событий в Дагестане, которое призвано повысить престиж рабочих профессий в регионе. "Движение "Абилимпикс" меняет отношение общества к трудоустройству людей с инвалидностью, мотивирует создавать необходимые условия для получения доступного образования любого уровня, а также побуждает самих инвалидов к получению высококвалифицированных специальностей. И я надеюсь, что это движение в Дагестане станет действительно связующим звеном между профессиональной ориентацией, системой высшего образования и трудоустройством людей с инвалидностью", - отметил Ибрагимов.

"Абилимпикс" - олимпиада по профессиональному мастерству инвалидов, название движения - сокращение от английского Olympics of Abilities ("Олимпиада возможностей"). Движение возникло в Японии в 1971 году, в 1972 году прошел первый конкурс профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями. Мировые чемпионаты организуются раз в четыре года по аналогии с Олимпийскими играми, Россия присоединилась к движению в 2014 году.