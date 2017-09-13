Премьера песни про Крымский мост состоялась на конкурсе "Новая волна" в Сочи

СОЧИ, 13 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Народный артист России Олег Газманов вместе с детьми из Академии музыки Игоря Крутого представил в среду на концерте проходящего в Сочи Международного конкурса "Новая волна" песню победителя конкурса произведений про Крымский мост. На премьеру композиции, которая победила по итогам народного голосования, пригласили и ее автора, водителя по профессии Леонида Чернышева из Иваново.

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Представляя песню, ведущие вечера Александр Ревва и Гарик Харламов напомнили зрителям, что слова и музыку автор написал всего за неделю, вспоминая поездку в Крым тридцатилетней давности, а теперь мечтает однажды отвезти своих детей на полуостров по новому мосту. Последний припев со словами: "Пускай шторма тебя обходят мимо, ты рад друзьям и приветлив будь..." зрители пели уже всем залом.

"Песню в исполнении Газманова слушал с чувством восторга. Он вдохнул душу, жизнь в мою песню, совместное исполнение с детским хором добавило в нее эмоций и темпа", - признался корреспонденту ТАСС сразу после исполнения его композиции Чернышев.

Вместе с ивановским музыкантом на премьере присутствовали и его дети. "Мечтаю однажды спеть песню своего отца. Думаю, у меня получится не хуже Олега Газманова", - сказал сын автора музыки и слов Владимир.

В семье Чернышевых поют все: сын в школьном хоре, дочь Мария в этом году тоже начала заниматься музыкой. У самого Леонида уже собралось более десятка написанных им песен.

"На альбом хватит точно, не зря они ждали своего часа. Я славой не болею, еще лет 20 назад начал писать песни, может теперь у каждой из них найдется и свой слушатель, и свой исполнитель", - поделился планами Леонид Чернышев.

Встреча автора и исполнителя

Первый исполнитель песни о мосте в Крым еще перед выступлением признался, что почти впервые за многие годы своей карьеры вышел на сцену с композицией, написанной не им самим.

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"Принимали очень хорошо, была опасность, что эта песня останется такой бардовской, ее хорошо исполнять под гитару, поэтому аранжировку несколько раз переделывали, очень сложно было оставить эту теплоту и искренность, обработать ее так, чтобы она звучала современно", - рассказал Олег Газманов.

У автора песни была возможность лично пообщаться с исполнителем. Леонид Чернышев и Олег Газманов говорили на одном языке, как музыкант с музыкантом.

"Я понял, что Газманову тоже не безразлична эта стройка века, так и мне хочется, чтобы скорее мост построили и самому за рулем по нему прокатиться", - поделился впечатлениями от встречи Чернышев.

О конкурсе

География конкурса песен про Крымский мост охватила более 15 государств, включая Австрию, Армению, Белоруссию, Венгрию, Германию, Грецию, Грузию, Италию, Казахстан, Канаду, Киргизию, Молдавию, Таджикистан, Украину, Францию и Эстонию.

Лидерами по количеству заявок стали города Республики Крым, а также Москва и Санкт-Петербург. Активное участие в конкурсе приняли не только жители мегаполисов, но и представители небольших населенных пунктов. Среди них - села Выльгорт в Республике Коми и Старая Порубежка в Саратовской области.

Жюри конкурса присудило первое место Леониду Чернышеву. Второе и третье заняли композиции двух дуэтов - соответственно песня Валерия Зимина и Ивана Хиневича из Белоруссии и работа Евгения Челахова из Краснодара и Владимира Грачева из Москвы.

Композиция, занявшая второе место, прозвучит 18 ноября этого года в исполнении артиста российской эстрады на ежегодном песенном шоу "Ээхх, Разгуляй!", которое радио "Шансон" проводит в СК "Олимпийский". Авторы песни, занявшей третье место, получат возможность исполнить свою композицию в прямом эфире слушателям радиостанции "Авторадио".

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна 2017" проходит в Сочи с 8 по 14 сентября.