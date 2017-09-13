Глава СК провел личный прием граждан и взял на контроль их жалобы

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в среду личный прием граждан, после чего взял на контроль их жалобы и обращения. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Жители трех регионов России просили привлечь к ответственности медицинских работников, ошибки которых привели к гибели их детей и близких. С Александром Бастрыкиным поделилась своим горем женщина из Чукотского автономного округа, потерявшая своего новорожденного ребенка в лечебном учреждении в 2015 году. Житель Краснодарского края рассказал о гибели семимесячного внука в 2011 году ввиду ненадлежащего лечения в лечебном учреждении и пожаловался на позднее возбуждение и длительное расследование уголовного дела", - сказал Петренко.

Жители Омской области рассказали о гибели 37-летней женщины в больнице в 2012 году и уголовном деле, которое было возбуждено лишь в 2014 году.

По словам представителя СК, Бастрыкин принял рекордное число обратившихся - 30 человек из различных регионов, в том числе из Амурской, Воронежской, Смоленской, Новгородской, Тамбовской и Тюменской областей, Ставропольского и Красноярского краев, республик Мордовия, Дагестан, Марий Эл, из Москвы и Санкт-Петербурга.

"По всем обращениям Александром Бастрыкиным были даны соответствующие поручения. Все доводы заявителей будут объективны изучены. Кроме того, по ряду обращений уже приняты конкретные решения, в том числе об изъятии материалов из территориальных следственных органов и передаче их в производство наиболее опытных следователей Главного следственного управления", - сообщила Петренко.

Все обращения и жалобы, поступившие главе СК в ходе личного приема, взяты им на личный контроль.