Глава СК провел личный прием граждан и взял на контроль их жалобы

Россия приблизилась к Франции в таблице коэффициентов УЕФАСпорт 14 сентября, 0:05
"Халл" Слуцкого проиграл "Фулхэму", потерпев четвертое поражение в ЧемпионшипеСпорт 14 сентября, 0:00
"Тоттенхэм" обыграл дортмундскую "Боруссию" в матче Лиги чемпионовСпорт 13 сентября, 23:46
"Ливерпуль" сыграл вничью с "Севильей" в матче Лиги чемпионовСпорт 13 сентября, 23:45
"Спартак" сыграл вничью с "Марибором" в матче Лиги чемпионовСпорт 13 сентября, 23:37
Бах: говорить о безопасности при проведении Игр-2024 в Париже пока преждевременноСпорт 13 сентября, 23:32
Команда Сербии стала соперником сборной России по полуфиналу ЕвробаскетаСпорт 13 сентября, 23:27
Футболист "Спартака" Глушаков получил травму бедра в матче Лиги чемпионов с "Марибором"Спорт 13 сентября, 23:22
Триумф воли: сборная России будет бороться за медали ЕвробаскетаСпорт 13 сентября, 23:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в среду личный прием граждан, после чего взял на контроль их жалобы и обращения. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Жители трех регионов России просили привлечь к ответственности медицинских работников, ошибки которых привели к гибели их детей и близких. С Александром Бастрыкиным поделилась своим горем женщина из Чукотского автономного округа, потерявшая своего новорожденного ребенка в лечебном учреждении в 2015 году. Житель Краснодарского края рассказал о гибели семимесячного внука в 2011 году ввиду ненадлежащего лечения в лечебном учреждении и пожаловался на позднее возбуждение и длительное расследование уголовного дела", - сказал Петренко.
Жители Омской области рассказали о гибели 37-летней женщины в больнице в 2012 году и уголовном деле, которое было возбуждено лишь в 2014 году.
По словам представителя СК, Бастрыкин принял рекордное число обратившихся - 30 человек из различных регионов, в том числе из Амурской, Воронежской, Смоленской, Новгородской, Тамбовской и Тюменской областей, Ставропольского и Красноярского краев, республик Мордовия, Дагестан, Марий Эл, из Москвы и Санкт-Петербурга.
"По всем обращениям Александром Бастрыкиным были даны соответствующие поручения. Все доводы заявителей будут объективны изучены. Кроме того, по ряду обращений уже приняты конкретные решения, в том числе об изъятии материалов из территориальных следственных органов и передаче их в производство наиболее опытных следователей Главного следственного управления", - сообщила Петренко.
Все обращения и жалобы, поступившие главе СК в ходе личного приема, взяты им на личный контроль.