Ларри Кинг рассказал, что перенес операцию по удалению раковой опухоли

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НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Ведущий и тележурналист Ларри Кинг заявил, что перенес операцию по удалению раковой опухоли. Об этом он сообщил в среду в интервью журналу US Weekly.
По словам Кинга, у него был диагностирован рак легких. "Доктор сказал мне, что [опухоль] была злокачественной, но это была первая стадия", - рассказал 83-летний журналист. Как он отметил, по словам врачей, ему повезло, что болезнь обнаружили так рано.
Операция была проведена летом этого года в одной из клиник в Лос-Анджелесе. После двух недель восстановления Кинг смог вновь вернуться к работе. "Мне показали мой последний рентген грудной клетки, и он абсолютно чист", - заявил ведущий.
Кинг работает в журналистике почти 60 лет. За это время он взял свыше 50 тыс. интервью у президентов, актеров, музыкантов, политиков, общественных деятелей. За свою карьеру Кинг получил десятки профессиональных наград, включая премии Peabody и Emmy за заслуги в области телевидения.