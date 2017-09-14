В Вашингтоне впервые за 78 лет покажут публике ледоруб, которым убили Троцкого

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Собрание Международного музея шпионажа в Вашингтоне увеличилось сразу более чем на 5 тыс. предметов, включая ледоруб, которым секретный агент НКВД Рамон Меркадер убил в 1940 году известного политика и революционера Льва Троцкого, обосновавшегося в эмиграции в Мехико. Резкое расширение собрания Музея стало возможным благодаря передаче в дар этому заведению американским предпринимателем Китом Мелтоном своей коллекции различных предметов, имеющих отношение к работе спецслужб.

Предполагается, что увеличившееся в три раза собрание музея будет экспонироваться уже в его новом здании, которое, как предполагается, откроется в будущем году. Когда именно это произойдет, пока не ясно. Пресс-секретарь Музея Ализа Брэн сообщила в среду корреспонденту ТАСС, что точные сроки переезда пока не определены.

"Музей будет открыт, пока идет строительство нового объекта, так что посетители могут продолжать приходить [в нынешнее здание, расположенное по адресу] Эф-стрит, 800", - сказала Брэн. "Поскольку [переезд] еще только через год, я еще не в курсе, каков план перевоза [экспонатов]. К счастью, время на это у нас есть!" - отметила официальный представитель музея, который принадлежит частным лицам.