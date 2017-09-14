"Известия": Росгвардия до конца года создаст на Северном Кавказе новый округ

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Федеральная служба войск национальной гвардии РФ до конца 2017 года проведет реорганизацию, по итогам которой ее Северо-Кавказский округ будет разделен на два - Северо-Кавказский и Южный. Об этом в четверг пишет газета "Известия".
"В соответствии с решением Совета безопасности новый округ, исходя из формирования федеральных округов, будет сформирован до конца текущего года", - сказал изданию начальник Главного управления кадров Росгвардии Виктор Мацюк.
По данным "Известий", функционирующий на данный момент Северо-Кавказский округ Росгвардии изменит название на Южный, его штаб останется в Ростове-на-Дону. Исключенные из его зоны ответственности северокавказские республики и Ставропольский край перейдут в ведение нового Северо-Кавказского округа, который будет образован на основе Объединенной группировки войск (ОГВ) на Северном Кавказе. Штаб нового округа, задачей которого станет охрана общественного порядка и борьба с терроризмом на территории СКФО, будет базироваться в Пятигорске, пишет газета.
В июле президент России Владимир Путин подписал указ "О совершенствовании системы управления Объединенной группировкой войск (сил) по проведению контртеррористических операций на территории Северо- Кавказского региона РФ", устанавливающий, что в состав ОГВ привлекаются соединения, воинские части, подразделения войск Росгвардии и ВС РФ, а также органов МВД, МЧС, ФСБ и федеральных госорганов, в которых предусмотрена военная служба. Общее руководство деятельностью ОГВ было возложено на главнокомандующего войсками Росгвардии Виктора Золотова.
На данный момент насчитывается семь округов войск национальной гвардии: Центральный, Северо-Западный, Северо- Кавказский, Приволжский, Уральский, Сибирский и Восточный.