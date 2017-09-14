Кулагин: не думал о своей травме в концовке матча с греками на ЕвробаскетеСпорт 14 сентября, 4:51
В Минобороны РФ уверены в восстановлении прежних отношений с НАТО в ближайшие два годаАрмия и ОПК 14 сентября, 4:49
Глава Роскосмоса: участие частных инвесторов в освоении космоса совершенно необходимоКосмос 14 сентября, 4:22
Премьер Малайзии назвал события в Мьянме геноцидомМеждународная панорама 14 сентября, 3:56
Посольство РФ назвало решение США по "Касперскому" примером недобросовестной конкуренцииПолитика 14 сентября, 3:38
CNN: Сюзан Райс объяснила, зачем просила раскрыть имена прослушиваемых помощников ТрампаМеждународная панорама 14 сентября, 3:23
Более 3,7 млн домов и предприятий Флориды обесточены после урагана "Ирма"Происшествия 14 сентября, 3:00
"Известия": РФ не разблокирует взнос в Совет Европы до внесения поправок в регламент ПАСЕПолитика 14 сентября, 2:43
Тройная победа: Париж и Лос-Анджелес вновь стали олимпийскими столицамиСпорт 14 сентября, 2:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) стал одним из учредителей Ассоциации классических университетов России и Китая. Первый съезд ассоциации и форум ректоров входящих в новое объединение 20 российских и 68 китайских университетов прошли 13 сентября в китайском городе Шэньчжэнь, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ДВФУ.
"ДВФУ выступил одним из учредителей Ассоциации классических университетов Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Первый съезд ассоциации и форум собрали в г. Шэньчжэнь представителей 20 российских и 68 китайских университетов. Участники обсудили развитие партнерства России и Китая в области высшего образования и науки, поддержку молодых талантов", - рассказал представитель ДВФУ.
"Наше участие в ассоциации придаст новый импульс двусторонним контактам в образовании и науке. Уже сегодня мы совместно с ведущими вузами и научными институтами Китая реализуем приоритетные проекты, ежегодно принимаем свыше 2 тыс. китайских студентов. Дальневосточный федеральный университет становится одним из ключевых вузов по экспорту российского образования в Китай". - прокомментировал событие и. о. ректора ДВФУ Никита Анисимов.
Сегодня ДВФУ имеет партнерские связи с 50 вузами и научными центрами Китая, реализуя не только совместные образовательные программы, но и проводя научные исследования в биомедицине, юриспруденции, проблематике освоения Арктики и др. В частности, инженерная школа ДВФУ и Харбинский политехнический университет открыли российско- китайский полярный инжиниринговый центр, где изучают проблемы строительства и транспортной доступности полярных регионов.
Ассоциация классических университетов России и Китая - десятое по счету объединение университетов двух стран. В частности, успешно работают ассоциации технических и экономических университетов, вузов приграничных регионов двух стран. Решение об создании Ассоциации классических университетов России и Китая было принято в июле 2016 года в рамках XVII заседания Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.