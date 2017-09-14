Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 57.67
€ 69.1
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ДВФУ стал одним из учредителей Ассоциации классических университетов России и Китая

Общество
14 сентября, 6:09 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 14, сентября. /ТАСС
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) стал одним из учредителей Ассоциации классических университетов России и Китая. Первый съезд ассоциации и форум ректоров входящих в новое объединение 20 российских и 68 китайских университетов прошли 13 сентября в китайском городе Шэньчжэнь, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ДВФУ.

"ДВФУ выступил одним из учредителей Ассоциации классических университетов Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Первый съезд ассоциации и форум собрали в г. Шэньчжэнь представителей 20 российских и 68 китайских университетов. Участники обсудили развитие партнерства России и Китая в области высшего образования и науки, поддержку молодых талантов", - рассказал представитель ДВФУ.

"Наше участие в ассоциации придаст новый импульс двусторонним контактам в образовании и науке. Уже сегодня мы совместно с ведущими вузами и научными институтами Китая реализуем приоритетные проекты, ежегодно принимаем свыше 2 тыс. китайских студентов. Дальневосточный федеральный университет становится одним из ключевых вузов по экспорту российского образования в Китай". - прокомментировал событие и. о. ректора ДВФУ Никита Анисимов.

Сегодня ДВФУ имеет партнерские связи с 50 вузами и научными центрами Китая, реализуя не только совместные образовательные программы, но и проводя научные исследования в биомедицине, юриспруденции, проблематике освоения Арктики и др. В частности, инженерная школа ДВФУ и Харбинский политехнический университет открыли российско- китайский полярный инжиниринговый центр, где изучают проблемы строительства и транспортной доступности полярных регионов.

Ассоциация классических университетов России и Китая - десятое по счету объединение университетов двух стран. В частности, успешно работают ассоциации технических и экономических университетов, вузов приграничных регионов двух стран. Решение об создании Ассоциации классических университетов России и Китая было принято в июле 2016 года в рамках XVII заседания Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Освоение Арктики Российско-китайские отношения
Страны
Китай Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
12
Волонтерский размах: самый масштабный субботник прошел на Байкале за 360 минут
26
Празднование 870-летия Москвы
9
В Петербурге открыли первый в России памятник всем полярникам
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова напомнила США о добросовестной конкуренции в ситуации с "Касперским"
2
Госдеп призвал разместить миротворцев ООН на границе Украины и России
3
В Минобороны РФ уверены в восстановлении прежних отношений с НАТО в ближайшие два года
4
Не удержали: "Спартак" сыграл вничью с "Марибором" в Лиге чемпионов
5
Дирекция "Зарядья" в Москве не планирует вводить плату за вход в парк
6
"Известия": РФ не разблокирует взнос в Совет Европы до внесения поправок в регламент ПАСЕ
7
Вильфанд: вторая волна бабьего лета в Москве будет интенсивной и продолжительной
Темы дня
Новости партнеров
Реклама