ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) стал одним из учредителей Ассоциации классических университетов России и Китая. Первый съезд ассоциации и форум ректоров входящих в новое объединение 20 российских и 68 китайских университетов прошли 13 сентября в китайском городе Шэньчжэнь, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ДВФУ.

"ДВФУ выступил одним из учредителей Ассоциации классических университетов Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Первый съезд ассоциации и форум собрали в г. Шэньчжэнь представителей 20 российских и 68 китайских университетов. Участники обсудили развитие партнерства России и Китая в области высшего образования и науки, поддержку молодых талантов", - рассказал представитель ДВФУ.

"Наше участие в ассоциации придаст новый импульс двусторонним контактам в образовании и науке. Уже сегодня мы совместно с ведущими вузами и научными институтами Китая реализуем приоритетные проекты, ежегодно принимаем свыше 2 тыс. китайских студентов. Дальневосточный федеральный университет становится одним из ключевых вузов по экспорту российского образования в Китай". - прокомментировал событие и. о. ректора ДВФУ Никита Анисимов.

Сегодня ДВФУ имеет партнерские связи с 50 вузами и научными центрами Китая, реализуя не только совместные образовательные программы, но и проводя научные исследования в биомедицине, юриспруденции, проблематике освоения Арктики и др. В частности, инженерная школа ДВФУ и Харбинский политехнический университет открыли российско- китайский полярный инжиниринговый центр, где изучают проблемы строительства и транспортной доступности полярных регионов.

Ассоциация классических университетов России и Китая - десятое по счету объединение университетов двух стран. В частности, успешно работают ассоциации технических и экономических университетов, вузов приграничных регионов двух стран. Решение об создании Ассоциации классических университетов России и Китая было принято в июле 2016 года в рамках XVII заседания Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.