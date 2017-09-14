Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 57.67
€ 69.1
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Парк "Зарядье" меняет режим работы из-за нанесенного вандалами ущерба

Общество
14 сентября, 7:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

Отмечается, что ряд ограничений в "Зарядье" вводится для сохранения ландшафта и архитектуры парка

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Московский ландшафтный парк "Зарядье" с 14 сентября меняет график работы для ликвидации нанесенного вандалами урона. Об этом сообщается в четверг на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на директора парка Павла Трехлеба.

Смотрите также

Парк "Зарядье". Досье

Как сообщил Трехлеб, ряд ограничений в "Зарядье" вводится для сохранения ландшафта и архитектуры парка. Так, с 14 сентября вход на территорию, смотровую площадку "Парящий мост" и в павильоны будет осуществляться с 15-минутными интервалами, ограждения вокруг парка убирать пока не планируется - предполагается, что это поможет распределить потоки посетителей и повысить контроль за объектами. Кроме того, по понедельникам вход в парк для посетителей будет открываться с 14:00.

"Ввод ограничений - вынужденная мера. Ландшафт парка - его основа, без которой "Зарядье" не сможет существовать. И если мы сейчас не позаботимся о зеленых растениях, многие из которых пострадали в результате неаккуратных действий посетителей, то они погибнут. Мы уже понимаем, что часть насаждений придется восстанавливать, а ведь была проделана огромная работа по их отбору, заказу, выращиванию и доставке в парк", - приводится в сообщении комментарий директора парка.

Ранее сообщалось, что вандалы повредили стеклянную крышу филармонии и окно медиацентра в "Зарядье". Газета "Комсомольская правда" ранее сообщила со ссылкой на сотрудников "Зарядья", что посетители парка уничтожили порядка 10 тыс. растений. Этот ущерб возник за 2 дня, которые территория открыта для всех желающих. Нанесенные повреждения потребуют сложных и дорогих восстановительных работ, которые начнутся с 18 сентября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
12
Волонтерский размах: самый масштабный субботник прошел на Байкале за 360 минут
26
Празднование 870-летия Москвы
9
В Петербурге открыли первый в России памятник всем полярникам
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова напомнила США о добросовестной конкуренции в ситуации с "Касперским"
2
Госдеп призвал разместить миротворцев ООН на границе Украины и России
3
Все участники переговоров по Сирии прибыли в Астану
4
Не удержали: "Спартак" сыграл вничью с "Марибором" в Лиге чемпионов
5
"Известия": РФ не разблокирует взнос в Совет Европы до внесения поправок в регламент ПАСЕ
6
Россия приблизилась к Франции в таблице коэффициентов УЕФА
7
"Известия": Росгвардия до конца года создаст на Северном Кавказе новый округ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама