Парк "Зарядье" меняет режим работы из-за нанесенного вандалами ущерба

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Московский ландшафтный парк "Зарядье" с 14 сентября меняет график работы для ликвидации нанесенного вандалами урона. Об этом сообщается в четверг на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на директора парка Павла Трехлеба.

Как сообщил Трехлеб, ряд ограничений в "Зарядье" вводится для сохранения ландшафта и архитектуры парка. Так, с 14 сентября вход на территорию, смотровую площадку "Парящий мост" и в павильоны будет осуществляться с 15-минутными интервалами, ограждения вокруг парка убирать пока не планируется - предполагается, что это поможет распределить потоки посетителей и повысить контроль за объектами. Кроме того, по понедельникам вход в парк для посетителей будет открываться с 14:00.

"Ввод ограничений - вынужденная мера. Ландшафт парка - его основа, без которой "Зарядье" не сможет существовать. И если мы сейчас не позаботимся о зеленых растениях, многие из которых пострадали в результате неаккуратных действий посетителей, то они погибнут. Мы уже понимаем, что часть насаждений придется восстанавливать, а ведь была проделана огромная работа по их отбору, заказу, выращиванию и доставке в парк", - приводится в сообщении комментарий директора парка.

Ранее сообщалось, что вандалы повредили стеклянную крышу филармонии и окно медиацентра в "Зарядье". Газета "Комсомольская правда" ранее сообщила со ссылкой на сотрудников "Зарядья", что посетители парка уничтожили порядка 10 тыс. растений. Этот ущерб возник за 2 дня, которые территория открыта для всех желающих. Нанесенные повреждения потребуют сложных и дорогих восстановительных работ, которые начнутся с 18 сентября.