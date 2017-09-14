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На Байкале построят новые очистные сооружения вместо модернизации старых

Общество
14 сентября, 7:55 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 14, сентября. /ТАСС

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко напомнил, что в 100 населенных пунктах на берегу озера сейчас действуют 32 очистных сооружения

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ИРКУТСК, 14 сентября. /ТАСС/. Власти Иркутской области не будут предлагать для модернизации действующие очистные сооружения на побережье озера Байкал, сообщил журналистам в ходе открывшегося в четверг в Иркутске Байкальского экологического водного форума губернатор региона Сергей Левченко.

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"Я думаю, что современные очистные сооружения нужно строить рядом. Заниматься переделкой существующих технологий, очевидно, будет гораздо дороже", - сказа он, напомнив, что в 100 населенных пунктах на берегу озера сейчас действуют 32 очистных сооружения.

"У нас будет огромная возможность строить новые очистные сооружения, но переделывать старые, наверное, будет не очень экономично", - добавил он.

По словам Левченко, в ходе Байкальского форума предстоит выбрать несколько наиболее эффективных технологий очистки стоков, которые будут впоследствии внедряться не только в коммунальное хозяйство крупных населенных пунктов Прибайкалья, но и на местных турбазах. "Стоки, которые стекают в Байкал должны соответствовать качеству воды в самом Байкале. А это очень сложно сделать", - добавил глава региона.

Байкальский международный водный форум (БМВФ) проходит в Иркутске 14-15 сентября под девизом "Мировой стандарт чистоты - озеро Байкал". В форуме принимаю участие 16 государств и 20 регионов России. На выставке в рамках форума представлены передовые технологии более 50 российских и зарубежных компаний по очистке воды.

ТАСС является генеральный информационным партнером Байкальского форума.

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