На Байкале построят новые очистные сооружения вместо модернизации старых

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ИРКУТСК, 14 сентября. /ТАСС/. Власти Иркутской области не будут предлагать для модернизации действующие очистные сооружения на побережье озера Байкал, сообщил журналистам в ходе открывшегося в четверг в Иркутске Байкальского экологического водного форума губернатор региона Сергей Левченко.
"Я думаю, что современные очистные сооружения нужно строить рядом. Заниматься переделкой существующих технологий, очевидно, будет гораздо дороже", - сказа он, напомнив, что в 100 населенных пунктах на берегу озера сейчас действуют 32 очистных сооружения.
"У нас будет огромная возможность строить новые очистные сооружения, но переделывать старые, наверное, будет не очень экономично", - добавил он.
По словам Левченко, в ходе Байкальского форума предстоит выбрать несколько наиболее эффективных технологий очистки стоков, которые будут впоследствии внедряться не только в коммунальное хозяйство крупных населенных пунктов Прибайкалья, но и на местных турбазах. "Стоки, которые стекают в Байкал должны соответствовать качеству воды в самом Байкале. А это очень сложно сделать", - добавил глава региона.
Байкальский международный водный форум (БМВФ) проходит в Иркутске 14-15 сентября под девизом "Мировой стандарт чистоты - озеро Байкал". В форуме принимаю участие 16 государств и 20 регионов России. На выставке в рамках форума представлены передовые технологии более 50 российских и зарубежных компаний по очистке воды.
ТАСС является генеральный информационным партнером Байкальского форума.