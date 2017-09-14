Кириллов: современная техника мешает возродить профессию диктора

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Диктор Центрального телевидения, народный артист СССР Игорь Кириллов, которому 14 сентября исполняется 85 лет, считает, что современная техника мешает возродить профессию диктора.
"Современным телеведущим мешает техника. В частности - суфлер. Он превращает человека в робота", - сказал Кириллов в интервью ТАСС.
Советский диктор подчеркнул, что быстро произносить слова, которые идут перед ведущим на мониторе - "не проблема".
"Для диктора важно читать, как говорил Фамусов, "не так как пономарь, а с чувством, с толком, с расстановкой", - добавил собеседник агентства.
По мнению Кириллова, одной из главных проблем современных дикторов является "скоростной темп речи". Он также назвал деградацию родной речи "большим горем и проблемой, как для государства, так и для отдельного человека".
Полный текст интервью опубликован на сайте ТАСС.