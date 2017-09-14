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Венедиктов попросил "Газпром-медиа" предоставить охрану Юлии Латыниной

Общество
14 сентября, 8:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

Ранее журналистка "Новой газеты" и "Эха Москвы" покинула Россию из-за угроз жизни и боязни за собственную безопасность

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов попросил генерального директора Дмитрия Чернышенко "Газпром-медиа" рассмотреть вопрос о предоставлении охраны покинувшей РФ журналистке Юлии Латыниной по ее возвращении в Россию. Как следует из соответствующего письма, размещенного в четверг в Twitter-аккаунте главреда "Эха", именно Венедиктов организовал временный отъезд Латыниной.

Холдингу "Газпром-медиа" принадлежит большая часть акций "Эха Москвы".

"Как вы знаете, в течение нескольких месяцев наш журналист Юлия Латынина подвергалась нападениям различных хулиганствующих элементов. Я вынужден был на некоторое время эвакуировать ее из страны. В этой связи прошу вас: рассмотреть возможность о предоставлении охраны Юлии Латыниной и ее семье по возвращению в Россию. Попросить службу безопасности холдинга вступить во взаимодействие с правоохранительными органами для координации расследования по поводу этих нападений", - говорится в письме на имя Чернышенко.

Ранее журналистка "Новой газеты" и "Эха Москвы" Юлия Латынина покинула Россию из-за угроз жизни и боязни за собственную безопасность после инцидента с поджогом ее автомобиля. Как отметила Латынина в интервью радиостанции "Говорит Москва", вопрос о возвращении в Россию будет стоять только тогда, когда журналистка "поймет, что угроза миновала или есть резонные основания полагать, что она миновала".

"Потому что я не понимаю, что происходит, но я понимаю, что есть немотивированное, какое-то неадекватное, не совсем понятно, чем продиктованное насилие и безнаказанность", - пояснила она.

Как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, полицейские проводят проверку по факту возгорания автомобиля Латыниной. По словам собеседника агентства, в полицию поступила информация о возгорании автомобиля 2002 года выпуска на территории одного из поселений Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) Москвы.

В свою очередь, источник в правоохранительных органах сообщил, что сама Латынина в момент инцидента с ее автомобилем находилась не в России, а по факту инцидента с автомашиной в спасательные службы обратился ее отец.

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Персоны
Венедиктов, Алексей Алексеевич
Страны
Россия
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