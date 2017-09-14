Подвижник русской культуры барон фон Фальц-Фейн отмечает 105-летие

ЖЕНЕВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Подвижнику русской культуры и меценату барону Эдуарду Александровичу фон Фальц-Фейну исполнилось 105 лет. Он получает поздравления со всего света, как всегда много их приходит из России, но только очень близкие люди приглашены в четверг в полдень на день рождения на его виллу "Аскания-Нова" в столице Княжества Лихтенштейн Вадуце. Барон уже несколько лет прикован к постели, по совету врачей круг участников торжества на этот раз будет небольшим.

Пример патриотизма

Эдуарда фон Фальц-Фейна тепло поздравило посольство России в Швейцарии. "Мы пожелали крепкого здоровья, благополучия, энергии и оптимизма, - сказал корреспонденту ТАСС временный поверенный в делах России в Швейцарии и Лихтенштейне Сергей Кудрявцев. - Вся жизнь и деятельность Эдуарда Александровича - это пример истинного патриотизма, подвижничества и высочайших человеческих качеств".

Перечень заслуг барона перед Россией, которую он покинул с родителями в шестилетнем возрасте в 1918 году, огромен. Среди наиболее известных его добрых дел - поиск и возвращение в Россию национальных художественных реликвий, реставрация памятников отечественной истории и культуры России и за рубежом. При его содействии в собрания ведущих музеев были возвращены произведения Репина, Коровина, Маковского, Бенуа и других выдающихся художников и скульпторов.

Много сил он отдал сохранению в Швейцарии и Лихтенштейне памяти об альпийском походе русской армии под командованием Александра Суворова, участвовал в возвращении на родину праха Федора Шаляпина. Благодаря его стараниям в Россию вернулся "архив Соколова" - материалы расследования о расстреле царской семьи. Он материально помог восстановлению Янтарной комнаты, значительные средства были им перечислены на восстановление Мальтийской капеллы Воронцовского дворца в Санкт-Петербурге.

Путь на родину открыла Олимпиада

Барон делал свои добрые дела, несмотря на долго сохранявшееся к нему в советские времена недоверие властей. В СССР его не пускали, относились как к "белоэмигранту". Побывать на горячо любимой родине помогла московская Олимпиада 1980 года и сопутствующее ей идеологическое "потепление". Однако настоящее признание пришло к нему только в новой России. Теперь он известен и любим, его деятельность отмечена государственными и общественными наградами.

Долгие годы дружбы связывают Фальц-Фейна с ТАСС. С большим уважением и благодарностью он вспоминает Георгия Драгунова, работавшего в советские времена в корреспондентом в Женеве и рассказавшего о нем в своих статьях. Драгунов помог Эдуарду Александровичу встретиться с советскими дипломатами, что в итоге проложило путь на родину.

Всех тассовцев барон по праву считает своими коллегами и друзьями: в 1996 году на полях ежегодного заседания Всемирного экономического форума в Давосе ему было вручено удостоверение внештатного корреспондента ТАСС.

Добрые пожелания

"Мы надеемся, что барон будет чувствовать себя лучше в ближайшие недели. Мы будем рады передать ему добрые пожелания", - сообщил корреспонденту ТАСС в среду представитель семьи Фальц-Фейнов Адольф Хиб. "На медицинском совете было решено, что в этом году только самые близкие члены семьи могут нанести визит барону в день рождения", - проинформировал он, передав слова благодарности за поздравления от дочери барона Людмилы.

В свой 104-й день рождения барон был полон оптимизма, много общался с приглашенными гостями. "Я пообещал, что обязательно отпраздную 105-летие, - сказал тогда именинник корреспонденту ТАСС. - И вот остался до этой даты годик".

"Доживу или нет, не знаю, но так как сегодня настроение у меня поднялось, ведь собралось столько друзей и знакомых, приехавших отовсюду, то я, конечно, с удовольствием приглашаю всех на 105-ю годовщину. А там видно будет!", - заявил тогда он.