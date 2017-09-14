Число обращений россиян в ЕСПЧ сократилось в восемь раз за пять лет

Москалькова призналась, что порой хочет применить оружие против нарушителей прав людейОбщество 14 сентября, 10:57
СМИ: "Атлетико" на этой неделе может купить футболиста "Челси" Косту за €60 млнСпорт 14 сентября, 10:49
Минфин предлагает изъять в бюджет у ГК по ОрВД 41 млрд руб. чистой прибыли в 2018-20 гг.Транспорт 14 сентября, 10:46
Набиуллина сообщила о переходе Задорнова на пост главы банка "Открытие"Экономика и бизнес 14 сентября, 10:25
Челябинец пытался вывезти в Германию жаб-клоунов, лягушек-быков и психоделических гекконовОбщество 14 сентября, 10:24
Источник: дело в отношении замглавы ФСИН не связано со строительством "Крестов-2"Происшествия 14 сентября, 10:13
Путин поздравил Игоря Кириллова с юбилеемОбщество 14 сентября, 10:10
Apple снизила цены на iPhone в РоссииЭкономика и бизнес 14 сентября, 10:09
"Ъ": "Ростех" хочет забрать у ФГК вагоны "Уралвагонзавода"Транспорт 14 сентября, 10:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 14 сентября. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что судебная реформа дает результаты - число обращений граждан России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сократилось в восемь раз.
"Начатая реформа судебная сегодня еще в процессе. Она дала свои результаты. Сегодня в Европейский суд [по правам человека] поступает в восемь раз меньше обращений, чем пять лет назад", - сказала она в интервью телеканалу ГТРК "Дальневосточный".
Омбудсмен связывает такие результаты с появлением новых инстанций "в виде апелляций, института уполномоченного по правам человека". "Есть этапы, на которых исправляются ошибки судейские", - отметила она.
Москалькова также считает необходимым оборудовать суды системой видеофиксации. "Протокол [судебного заседания] - это уже анахронизм. Видео всегда будет аргументом в споре", - пояснила она.