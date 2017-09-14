Число обращений россиян в ЕСПЧ сократилось в восемь раз за пять лет

ТАСС, 14 сентября. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что судебная реформа дает результаты - число обращений граждан России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сократилось в восемь раз.

"Начатая реформа судебная сегодня еще в процессе. Она дала свои результаты. Сегодня в Европейский суд [по правам человека] поступает в восемь раз меньше обращений, чем пять лет назад", - сказала она в интервью телеканалу ГТРК "Дальневосточный".

Омбудсмен связывает такие результаты с появлением новых инстанций "в виде апелляций, института уполномоченного по правам человека". "Есть этапы, на которых исправляются ошибки судейские", - отметила она.

Москалькова также считает необходимым оборудовать суды системой видеофиксации. "Протокол [судебного заседания] - это уже анахронизм. Видео всегда будет аргументом в споре", - пояснила она.