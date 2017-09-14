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Путин поздравил Игоря Кириллова с юбилеем

Общество
14 сентября, 10:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

Президент отметил вклад ведущего в развитие отечественного новостного телевещания

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Игорь Кириллов

Игорь Кириллов

© Алексей Филиппов/ТАСС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил телеведущего Игоря Кириллова с 85-летним юбилеем, отметив его вклад в развитие отечественного новостного телевещания. Поздравление размещено на сайте Кремля в четверг.

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"Вы стояли у истоков создания легендарных традиций отечественной дикторской школы, новостного телевещания. Задавали высочайшую планку мастерства и беззаветной преданности профессии", - говорится в сообщении.

Глава государства отметил, что стиль работы, компетентность и ответственное отношение к делу, присущие Кириллову в профессиональной деятельности, и сегодня являются достойным примером для его коллег.

Путин также пожелал телеведущему доброго здоровья, благополучия и всего наилучшего.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев также поздравил Игоря Кириллова с 85-летним юбилеем. Об этом сообщается в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина в четверг.

"Отечественное телевидение невозможно представить без вас, легендарного ведущего, талантливого и обаятельного человека. Вы стали олицетворением лучших традиций дикторского мастерства и ораторского искусства. А ваш голос, без преувеличения, был голосом страны", - говорится в телеграмме.

Премьер отметил, что за многие годы, в течение которых Игорь Кириллов выходил в эфир программы "Время", миллионы зрителей стали узнавать его уникальный тембр с первых слов. Медведев напомнил, что телезрители встречали праздники, смотрели парады на Красной площади, концерты и передачи вместе с ведущим. "Знаменитый "кирилловский" стиль является главным профессиональным ориентиром для телеведущих и сегодня", - заключил глава кабмина.

Игорь Леонидович Кириллов - российский телеведущий, ведущий программы "Время" с 1968 по 1989 год. Народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР и обладатель премии ТЭФИ в почетной номинации "за личный вклад в развитие отечественного телевидения".

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