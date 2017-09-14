Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 57.67
€ 69.1
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: умерла старейшая панда в мире

Общество
14 сентября, 11:38 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 14, сентября. /ТАСС

Панда-долгожительница по кличке Басы скончалась в возрасте 37 лет, что эквивалентно 100 годам человеческой жизни

Поделиться
Материал из 1 страницы
© REUTERS/Stringer

ПЕКИН, 14 сентября. /ТАСС/. Самая старая в мире большая панда по кличке Басы скончалась на территории научно-исследовательского центра в городе Фучжоу (восточная провинция Фуцзянь) в возрасте 37 лет. Об этом в четверг сообщило агентство Синьхуа.

"Такой возраст эквивалентен 100 годам человеческой жизни", - отметили специалисты в беседе с журналистами. По их словам, тело животного будет помещено в специальный музей, "построенный в честь увековечивания памяти самки бамбукового медведя, ставшей символом гармонии взаимоотношений между природой и человеком".

Смотрите также

В Китае скончался старейший в мире самец большой панды по кличке Паньпань

В Китае выпущены три монеты с изображением больших панд

СМИ: в Китае скончалась одна из самых старых в мире самок большой панды

Как отмечают врачи, в течение нескольких месяцев перед кончиной панда-долгожительница страдала от тяжелых заболеваний, в частности - цирроза печени и почечной недостаточности.

Впервые мир узнал о Басы в 1987 году, когда правительство КНР отправило ее в "командировку" через Тихий океан в зоопарк города Сан-Диего (штат Калифорния, США). Там панда проживала в течение полугода - за это время международные СМИ написали о ней более 20 тыс. материалов. Журналисты тогда наделили Басы множеством эпитетов, среди которых "неповторимая панда", "ангел дружбы", "посланница мира".

В дальнейшем она продолжила делать впечатляющую карьеру: в 1990 году Басы вместе с самцом Паньпанем - официальным талисманом пекинских Летних Азиатских игр 1990 года - принимала участие в серии праздничных мероприятий, проходивших в китайской столице.

Бамбуковые медведи - редчайшие животные. В природе, среди гор юго-западной провинции Сычуань их осталось немногим более полутора тысяч. Хотя опыты по разведению в питомнике млекопитающих с красивой черно-белой (или бело- коричневой) шкурой приносят некоторые результаты, решающего сдвига в увеличении их популяции добиться никак не удается. Большая панда не только один из символов КНР, ее изображение также можно увидеть на эмблеме Всемирного фонда дикой природы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Китай
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сцена из спектакля "Ромео и Джульетта. Опыты"
"Я не один": как игра в театре помогает ребятам из детдомов искать себя
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Фото
7
Челябинец пытался вывезти в Германию жаб-клоунов, лягушек-быков и психоделических гекконов
12
Волонтерский размах: самый масштабный субботник прошел на Байкале за 360 минут
26
Празднование 870-летия Москвы
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Строители парка "Зарядье" не ожидали проявлений вандализма
2
У "дверей" Евросоюза: почему учения "Запад-2017" напугали НАТО
3
В Таджикистане при взлете президентского вертолета погиб начальник аэропорта
4
Жизнь взаймы: что такое госдолг США и почему он постоянно растет
5
Парк "Зарядье" меняет режим работы из-за нанесенного вандалами ущерба
6
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
7
Владислав Мартынов: президентские выборы на блокчейне — это вполне возможно
Темы дня
Новости партнеров
Реклама