СМИ: умерла старейшая панда в мире

ЦБ выступает против приравнивания криптовалют к иностранным валютамЭкономика и бизнес 14 сентября, 12:32
Василий Уткин станет ведущим кулинарной рубрики на ТВОбщество 14 сентября, 12:32
Лалович: Дагестан благодаря ЧЕ-2018 докажет право считаться родиной спортивной борьбыСпорт 14 сентября, 12:28
Жители Омска начали ремонтировать городские улицы при помощи картофеляСибирь 14 сентября, 12:28
Задорнов возглавит банк "Открытие" в конце 2017 - начале 2018 годаЭкономика и бизнес 14 сентября, 12:28
Росгвардия предлагает ввести регистрацию и учет пневматического оружияОбщество 14 сентября, 12:28
Как приобрести билеты на матчи чемпионата мира - 2018 по футболуСпорт 14 сентября, 12:15
Строители парка "Зарядье" не ожидали проявлений вандализмаОбщество 14 сентября, 12:06
Жуков: большинство спортивных федераций защитило спортсменов России из доклада МакларенаСпорт 14 сентября, 12:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕКИН, 14 сентября. /ТАСС/. Самая старая в мире большая панда по кличке Басы скончалась на территории научно-исследовательского центра в городе Фучжоу (восточная провинция Фуцзянь) в возрасте 37 лет. Об этом в четверг сообщило агентство Синьхуа.
"Такой возраст эквивалентен 100 годам человеческой жизни", - отметили специалисты в беседе с журналистами. По их словам, тело животного будет помещено в специальный музей, "построенный в честь увековечивания памяти самки бамбукового медведя, ставшей символом гармонии взаимоотношений между природой и человеком".
Как отмечают врачи, в течение нескольких месяцев перед кончиной панда-долгожительница страдала от тяжелых заболеваний, в частности - цирроза печени и почечной недостаточности.
Впервые мир узнал о Басы в 1987 году, когда правительство КНР отправило ее в "командировку" через Тихий океан в зоопарк города Сан-Диего (штат Калифорния, США). Там панда проживала в течение полугода - за это время международные СМИ написали о ней более 20 тыс. материалов. Журналисты тогда наделили Басы множеством эпитетов, среди которых "неповторимая панда", "ангел дружбы", "посланница мира".
В дальнейшем она продолжила делать впечатляющую карьеру: в 1990 году Басы вместе с самцом Паньпанем - официальным талисманом пекинских Летних Азиатских игр 1990 года - принимала участие в серии праздничных мероприятий, проходивших в китайской столице.
Бамбуковые медведи - редчайшие животные. В природе, среди гор юго-западной провинции Сычуань их осталось немногим более полутора тысяч. Хотя опыты по разведению в питомнике млекопитающих с красивой черно-белой (или бело- коричневой) шкурой приносят некоторые результаты, решающего сдвига в увеличении их популяции добиться никак не удается. Большая панда не только один из символов КНР, ее изображение также можно увидеть на эмблеме Всемирного фонда дикой природы.