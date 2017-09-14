Москалькова назвала проблемной ситуацию с выдачей земли многодетным семьям вблизи городов

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ТАСС, 14 сентября. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает проблемной ситуацию с выдачей земельных участков многодетным семьям в больших городах.
"Сегодня стоит вопрос о предоставлении многодетным семьям земельных участков, это проблема всех больших городов, поскольку вблизи города получить земельные участки не так легко", - сказала она в эфире телеканала ГТРК "Дальневосточный".
При этом омбудсмен подчеркнула, что "закон есть закон, его надо выполнять".
"Надо либо находить эти земли, либо находить денежные компенсации", - предложила Москалькова.