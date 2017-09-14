Роспотребнадзор: родителей школьников больше всего волнует качество одежды и гаджетов

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора в преддверии Дня знаний провели тематическую горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров. Больше всего вопросов от родителей поступило по качеству детской одежды и обуви, а также электронных устройств, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.
"Анализ структуры обращений граждан показал, что большую часть вопросов составила тематика по покупке одежды (в том числе школьной) и обуви и для детей - 21% и 10,3% от общего числа консультаций соответственно. Потребители обращались с вопросами об отсутствии информации об уходе за изделием, использовании для изготовления детской и школьной одежды тканей, не устойчивых к стирке, также их интересовали вопросы обмена и возврата изделия", - говорится в сообщении.
Кроме того, родители школьников интересовались вопросами качества и режима использования мобильных телефонов, планшетов и других гаджетов - доля вопросов по этой тематике составила около 10%. На третьем месте по числу вопросов - обращения, связанные с разъяснением требований к качеству ранцев и портфелей, они составляют 8,6% от общего числа обращений.
Как отметили в Роспотребнадзоре, по итогам горячей линии в адрес продавцов некачественной продукции было составлено более 500 претензий, а сумма штрафов достигла полумиллиона рублей.
"По результатам обращений граждан в связи с нарушением правил продажи детских товаров была оказана консультационная помощь в составлении 547 претензий в адрес продавцов в судебные органы, порядка 50 обращений касались конкретных нарушений в торговле, по всем конкретным фактам проведены надзорные мероприятия, виновные оштрафованы на общую сумму 500 тыс. рублей", - сообщили в ведомстве.
Всего по РФ в период с 21 августа по 4 сентября на горячую линию поступило 9,8 тыс. обращений.