Минстрой не будет пересматривать гарантийные сроки капремонта домов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ РФ не будет пересматривать гарантийные сроки капремонта домов, сообщил в четверг журналистам замглавы министерства Андрей Чибис на IV Всероссийском съезде региональных операторов капремонта в Екатеринбурге.

"Пересматривать сроки не планируют, пять лет - самый оптимальный срок", - сказал Чибис, отвечая на вопрос о том, будет ли Минстрой РФ пересматривать гарантийные сроки капремонта домов.

Он отметил, что реализация проекта по капитальному ремонту жилья идет в России опережающими темпами.

"Мы идем с опережением графика. В 2016 году было отремонтировано более 40 тыс. многоквартирных домов, что выше показателей 2015 года в два раза. На этот год у нас запланирован ремонт 49 тыс. многоквартирных домов. В этом году на ремонт многоквартирных домов планируется потратить 200 млрд рублей", - сказал Чибис.

Дополнительные услуги

Чибис добавил, что дополнительные услуги по капитальному ремонту многоквартирных домов могут стать доступными для жителей России в 2018 году.

"Сейчас многие работы окупаемы без дополнительной оплаты в рамках энергосервисных контрактов, особенно в части модернизации системы теплоснабжения. Наша задача состоит в том, чтобы запустить механизм, когда региональный оператор приходит не просто с типовыми видами работ, которые положены по Жилищному кодексу РФ, но и сразу предлагает варианты работ по дому, окупаемых за счет энергосервисных контрактов, кредитования этого капитального ремонта. У нас есть уже такие пробные эксперименты, мы смотрим, как эту систему настроить, но цель наша состоит в том, чтобы в 2018 году региональные операторы предлагали собственникам стандартный и дополнительный набор услуг. Жильцы голосуют - мы делаем", - сказал Чибис.

Он подчеркнул, что энергосервис - "это дополнительное продвижение темы энергосбережения". "Мы находимся сейчас в апробации этого механизма, в конце года мы будем подводить итоги", - сказал Чибис.

Спецсчета

По словам Чибиса, более 10% домов в стране - участников программы капремонта - перешли на специальные счета.

"Недавно был снижен кворум для принятия решения о переходе на спецсчет [специальные счета домов, на которых хранятся средства для капитального ремонта]. Те люди, которые готовы самостоятельно отвечать за свой дом, аккумулировать средства на специальных счетах, а таких у нас уже больше 10%, у них упростилась процедура перехода из кассы взаимопомощи на специальный счет", - сказал Чибис.

На данный момент в стране существуют два способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома: на специальном счете или на счете регионального оператора. Чтобы оформить спецсчет на дом, собственники должны принять соответствующее решение на общем собрании. Там им нужно определить размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт, который не должен быть меньше минимального размера взноса, установленного в субъекте, владельца специального счета и кредитную организацию, в которой он будет открыт. При этом важно, чтобы кредитная организация соответствовала требованиям по надежности.

Собственники квартир в каждом доме самостоятельно принимают решение, как копить деньги на капитальный ремонт. Жильцы смогут самостоятельно принимать решение, как собирать и тратить деньги. Но, если жильцы не хотят участвовать в управлении собственным домом, государство берет организационную часть на себя. Деньги будут перечисляться на счет регионального оператора, который отвечает за ремонт домов в регионе.