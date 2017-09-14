Медведев поздравил конструктора Валерия Кашина с 70-летием

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил генерального конструктора АО "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" Валерия Кашина с 70-летним юбилеем. Об этом сообщается в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина в четверг.
"В Коломенском КБ машиностроения вы состоялись как талантливый инженер и ученый, авторитетный и компетентный руководитель. При вашем непосредственном участии созданы уникальные образцы высокоточного оружия, которые существенно превосходят зарубежные аналоги", - говорится в телеграмме.
Председатель правительства особо отметил созданные при участии Кашина ракетные комплексы "Искандер-М" и "Хризантема-С", "Игла-С" и "Верба", семейство ракет "Атака" и "Штурм", которые демонстрируют мощь и силу российской армии, а главное - помогают охранять мир и защищать людей от современных вызовов и угроз.
"Ваш вклад в укрепление обороноспособности страны отмечен высокими государственными наградами и премиями, в числе которых и золотая медаль Героя Труда. Это достойная оценка всей вашей многогранной и многолетней деятельности - научной, производственной, педагогической, общественной и экспертной", - заключил премьер.