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Митрополит Иларион: ситуация с "Матильдой" напоминает историю журнала Charlie Hebdo

Общество
14 сентября, 11:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

По словам священнослужителя, "сейчас нас пытаются поставить перед выбором: либо ты поддерживаешь "Матильду", либо ты с теми, кто призывает сжигать кинотеатры"

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион сравнил ситуацию с фильмом "Матильда" со скандалами вокруг французского журнала Charlie Hebdo, сотрудники которого в 2015 году стали жертвами теракта после публикации карикатур на пророка Мухаммеда.

"Ситуация, складывающаяся вокруг фильма "Матильда", к сожалению, напоминает ту, что развернулась некоторое время назад вокруг скандального французского еженедельника Charlie Hebdo. Тогда нас всех пытались поставить перед дилеммой: вы с Charlie или вы с террористами, которые расстреляли сотрудников редакции? Сейчас нас пытаются поставить перед выбором: либо ты поддерживаешь "Матильду", либо ты с теми, кто призывает сжигать кинотеатры", - приводит слова священнослужителя пресс-служба Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ.

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Митрополит Иларион подчеркнул, что выступает против возвращения цензуры, но, в то же время, выступает против осквернения памяти трагически погибшего императора Николая II и его семьи.

"Я, например, выступаю безоговорочно и категорически против любых призывов к насилию, любых угроз в адрес кого бы то ни было, будь то режиссер, актеры, прокатчики и т. д. Я также выступаю против запрета показа фильма, против возрождения цензуры по советскому образцу. Но в то же время никак не могу и не хочу становиться на сторону тех, кто этот фильм защищает. Годовщина революции - повод к молитве и поминовению безвинно пострадавших, а не к тому, чтобы продолжать оплевывать их память", - отметил он.

Глава ОВЦС сообщил, что видел весь фильм, в котором, по его словам, жена последнего русского царя представлена "как истеричная ведьма".

"Выражаю надежду на то, что в год столетия трагических событий, обернувшихся многомиллионными жертвами для нашего народа, найдутся такие режиссеры, писатели и художники, которые смогут воздать должное памяти убиенного государя", - заключил митрополит Иларион.

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