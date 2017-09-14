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Эксперт: отсутствие квалифицированных кадров тормозит развитие рынка ядерной медицины в РФ

Общество
14 сентября, 11:43 UTC+3 ГЕЛЕНДЖИК край/ 14, сентября. /ТАСС

Ядерная медицина, по словам проректора по стратегическому развитию РНИМУ им. Н.И. Пирогова Сергея Румянцева, требует формирования пула совершенно новых специалистов

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ГЕЛЕНДЖИК /Краснодарский край/, 14 сентября. /ТАСС/. Потенциал развития рынка ядерной медицины, использующей радионуклидные препараты, в РФ сейчас недостаточен из-за нехватки квалифицированных кадров. Об этом в рамках сессии на конферениции "Биотехмед" заявил проректор по стратегическому развитию Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова Сергей Румянцев.

"В значительной степени развитие рынка ядерной медицины упирается сейчас в отсутствие специалистов, а у учреждений - возможности технологии эти использовать и внедрять", - сказал он.

Ядерная медицина, по словам Румянцева, требует формирования пула совершенно новых специалистов.

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