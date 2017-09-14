Эксперт: отсутствие квалифицированных кадров тормозит развитие рынка ядерной медицины в РФ

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ГЕЛЕНДЖИК /Краснодарский край/, 14 сентября. /ТАСС/. Потенциал развития рынка ядерной медицины, использующей радионуклидные препараты, в РФ сейчас недостаточен из-за нехватки квалифицированных кадров. Об этом в рамках сессии на конферениции "Биотехмед" заявил проректор по стратегическому развитию Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова Сергей Румянцев.
"В значительной степени развитие рынка ядерной медицины упирается сейчас в отсутствие специалистов, а у учреждений - возможности технологии эти использовать и внедрять", - сказал он.
Ядерная медицина, по словам Румянцева, требует формирования пула совершенно новых специалистов.