Эксперт: отсутствие квалифицированных кадров тормозит развитие рынка ядерной медицины в РФ

ГЕЛЕНДЖИК /Краснодарский край/, 14 сентября. /ТАСС/. Потенциал развития рынка ядерной медицины, использующей радионуклидные препараты, в РФ сейчас недостаточен из-за нехватки квалифицированных кадров. Об этом в рамках сессии на конферениции "Биотехмед" заявил проректор по стратегическому развитию Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова Сергей Румянцев.

"В значительной степени развитие рынка ядерной медицины упирается сейчас в отсутствие специалистов, а у учреждений - возможности технологии эти использовать и внедрять", - сказал он.

Ядерная медицина, по словам Румянцева, требует формирования пула совершенно новых специалистов.