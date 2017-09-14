Комитет Госдумы отклонил проект, разрешающий судам восстанавливать в правах усыновителей

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовал в четверг нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект, разрешающий судам рассматривать дела о восстановлении в родительских правах усыновителей. Инициатива разработана и внесена в Госдуму в ноябре 2013 года группой депутатов от "Единой России" и "Справедливой России".

В пояснительной записке авторы отмечали, что в действующей редакции Семейного кодекса РФ возможность восстановления в родительских правах бывших усыновителей не предусмотрена. Эта процедура возможна лишь для кровных родителей.

"Таким образом, у детей, в случае отмены усыновления, отсутствует возможность возврата в семью бывшего усыновителя", - указывали парламентарии. При этом, заявляли они, необходимо учитывать, что на практике возникают ситуации, когда судом производится отмена усыновления в связи с обстоятельствами, наступление которых явилось трагической случайностью или стечением обстоятельств, а отсутствие вины усыновителя устанавливается уже после вынесения решения суда об отмене усыновления.

Решение комитета

Член профильного комитета Госдумы Надежда Колесникова, выступившая докладчиком по законопроекту, заявила, что разработчики имели "благое намерение помочь людям, если они изменили свое поведение, вернуться к своим правам усыновителя". "Но когда анализировалась судебная практика, стало понятно, что лишение прав усыновителей имеет очень серьёзные основания, и восстановление таких прав практически нереально", - отметила она. По словам депутата, "случаев восстановления прав в судебном порядке за несколько лет - единицы".

Кроме этого, добавила Колесникова, "в течение многих лет процесс усыновления отработан". "Поэтому такой закон сейчас неактуален, возвращаться к этому законопроекту смысла нет", - подчеркнула она.

Депутат также сообщила, что все инициаторы законопроекта отозвали своё авторство.

"Дело Агеевых"

В пояснительной записке разработчики в качестве примера приводили так называемое дело Агеевых - об отмене усыновления двух детей супругами Антоном и Ларисой Агеевыми в 2009 году, после того, как в СМИ разгорелся скандал в связи с обвинением пары в жестоком обращении с одним из детей. Публикации и телерепортажи появились после того, как трехлетний приемный сын Агеевых был доставлен с ожогами в одну из больниц. История вызвала широкий общественный резонанс. Сами супруги отвергали все обвинения в жестоком обращении с детьми и ненадлежащем исполнении обязанностей по их содержанию и воспитанию. В ноябре 2010 года Видновский городской суд Московской области приговорил Ларису Агееву к 1 году и 8 месяцам исправительных работ за истязание приемного ребенка, ее муж был полностью оправдан.

Позднее ЕСПЧ признал необоснованным и нарушающим Европейскую конвенцию по правам человека решение российского суда об отмене усыновления двух сирот Агеевыми. Как ранее сообщала адвокат супругов Надежда Ермолаева, ЕСПЧ "признал нарушение статьи 8-й Европейской конвенции о правах человека, усмотрев в деятельности российских властей необоснованное вмешательство в семейную жизнь. В частности, решение об отмене усыновления было признано необоснованным". Кроме того, по ее словам, Россия должна выплатить супругам Агеевым €55 тыс: €25 тыс Антону Агееву и €30 тыс - Ларисе Агеевой, а также возместить им €12 тыс судебных издержек.

Отзыв кабмина

Правительство РФ в своём официальном отзыве указывало на ряд замечаний. В частности, на неточное использование в документе термина "восстановление усыновителя в родительских правах" , некорректность использования формулировки "отпали основания, в силу которых усыновление ребенка было отменено". "Также в целях обеспечения наилучших интересов ребенка целесообразно из круга лиц, которые могут быть восстановлены в правах усыновителей, исключить лиц, в отношении которых усыновление было отменено по их инициативе", - отмечали в кабмине.

В отзыве указывалось и на то, что из содержания законопроекта неясны основания временного ограничения в шесть месяцев со дня вынесения решения суда об отмене усыновления ребенка для последующего усыновления.