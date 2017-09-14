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Скворцова: новый перинатальный центр в Щелкове представляет собой "золотой стандарт"

Общество
14 сентября, 11:50 UTC+3

Половина оборудования, которым оснащен центр, является отечественным

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ЩЕЛКОВО /Московская область/, 14 сентября. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова оценила новый областной Центр материнства и детства в подмосковном Щелкове как "золотой стандарт" для подобных учреждений.

"Тот центр, где мы находимся, по сути дела - это такой "золотой стандарт". Это очень высокого уровня центр, который, я бы сказала, даже имеет преимущество перед уже открытыми центрами. Мощнейший центр репродуктивного здоровья. И создана команда высочайшего класса специалистов по ЭКО (экстракорпоральному оплодотворению - прим. ТАСС)", - сказала министр журналистам в четверг в ходе посещения центра совместно с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Она также отметила, что половина оборудования, которым оснащен центр, является отечественным.

По словам министра, у Московской области есть все предпосылки к тому, чтобы свести к нулю случаи детской смертности. Сейчас в регионе этот показатель находится на уровне Швейцарии и составляет 3,6 случаев на 100 тыс. человек.

Скорцова и Воробьев также поздравили две семьи, чьи малыши первыми родились в новом центре, который открылся 30 августа.

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