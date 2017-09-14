Власти Москвы сформировали перечень стартовых площадок строительства домов по реновации

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы выбрали стартовые строительные площадки для возведения домов по программе реновации в Москве, их точный перечень проходит последнее согласование и будет озвучен до 1 октября. Об этом в четверг сообщил заместитель руководителя департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй.

"До 1 октября стартовые площадки будут определены. Список готов, он проходит последнее согласование", - отметил он, выступая на совещании, посвященном проблемам и перспективам реализации реновации жилфонда.

Ранее заммэра Москвы Марат Хуснуллин также сообщал, что точный список стартовых площадок будет утвержден до 1 октября 2017 года.

О программе

1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу, утвержденную мэром Сергеем Собяниным 1 августа, вошло 5144 дома, среди которых в основном пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве.

Общая площадь домов, которые подлежат реновации, - порядка 16 млн кв. метров. В них проживает около 1 млн москвичей (350 тыс. квартир). В первые три года Москва вложит в программу 300 млрд рублей. 8 августа мэр утвердил фонд реновации, который будет оперировать этими средствами и станет застройщиком.

Инвестиционные и девелоперские компании для строительства в рамках реновации привлекаться не будут, но не исключена их работа как подрядных организаций. Помимо бюджетных источников, фонд сможет привлекать средства дольщиков, среди которых могут быть и юридические лица, отмечается в постановлении столичного правительства.