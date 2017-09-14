Первая в армии "цифровая" поликлиника откроется в Москве

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Первая в Вооруженных силах России "цифровая" поликлиника в ближайшее время откроется в Москве на Комсомольском проспекте. Об этом в ходе ее осмотра сообщил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.

"Основное направление работы - обеспечение высокого качества медицинской помощи на основе широкого использования информационно-коммуникационных и телемедицинских технологий", - отметил замминистра.

Заведующий поликлиникой 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны РФ полковник медицинской службы Валерий Семисерин пояснил, что одной из важнейших задач является уход от бумажного документоооборота и переход на электронные носители документов, в результате чего у врача появится возможность в разы увеличить время контакта с пациентом, улучшить результат и получить хорошие результаты лечения.

По его словам, документы на каждого пациента будут готовить в малых регистратурах, которые есть на каждом этаже поликлиники, где будут заполнять документы, распечатывать их и заносить в медкарты и в электронный архив учреждения. Специально для нового медучреждения создан call-центр, дающий возможность пациентам записаться на прием к определенному времени и определенному специалисту, также там введено использование электронных медицинских карт и цифровой подписи врача, которая позволит вести электронный документооборот. "Электронный документооборот должен помочь нам сократить ожидание консультации и всех диагностических мероприятий до одного дня. При средней нагрузке поликлиника рассчитана на 300 посещений в смену, а так как смен две, то на 600 посещений в день", - сообщил Семисерин.

"Осуществляется техническая подготовка лицензии, которую уже получила поликлиника, и я полагаю, что в начале или в середине октября мы примем первых пациентов", - сказал заведующий медучреждением.

Поликлиника будет обслуживать прикрепленных к ней военнослужащих и членов их семей, офицеров запаса и в отставке.