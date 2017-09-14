Росгвардия предлагает ввести регистрацию и учет пневматического оружия

ЦБ выступает против приравнивания криптовалют к иностранным валютамЭкономика и бизнес 14 сентября, 12:32
Василий Уткин станет ведущим кулинарной рубрики на ТВОбщество 14 сентября, 12:32
Симонян: "Спартак" отдал инициативу "Марибору", поэтому и упустил победуСпорт 14 сентября, 12:29
Лалович: Дагестан благодаря ЧЕ-2018 докажет право считаться родиной спортивной борьбыСпорт 14 сентября, 12:28
Жители Омска начали ремонтировать городские улицы при помощи картофеляСибирь 14 сентября, 12:28
Задорнов возглавит банк "Открытие" в конце 2017 - начале 2018 годаЭкономика и бизнес 14 сентября, 12:28
Росгвардия предлагает ввести регистрацию и учет пневматического оружияОбщество 14 сентября, 12:28
Как приобрести билеты на матчи чемпионата мира - 2018 по футболуСпорт 14 сентября, 12:15
Строители парка "Зарядье" не ожидали проявлений вандализмаОбщество 14 сентября, 12:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Росгвардия после инцидента со стрельбой в школе подмосковной Ивантеевки предлагает регистрировать и ставить на учет пневматическое оружие.
"У нас есть намерение внести соответствующие предложения <...> отнести пневматику и регуляцию ее оборота по той схеме, которую мы предлагаем в отношении списанного оружия. <...> Мы считаем необходимым, как списанное оружие, так и пневматическое оружие, продажу осуществлять в определенном порядке, упрощенном по отношению любого огнестрельного, травматического, охотничьего оружия. Может даже без соответствующих лицензий, но после покупки - его обязательная регистрация и постановка на учет", - заявил в четверг в Общественной палате РФ начальник главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Леонид Веденов.
Он пояснил, что из списанного оружия могут производиться выстрелы свето-шумовыми патронами, которые "пугают граждан".
По словам Веденова, к такому предложению подтолкнули события в Ивантеевке.
По предварительным данным следствия, 5 сентября ученик 9 класса пришел в школу с топором и пневматическим оружием. Он выстрелил из него в сторону учительницы и ударил ее топором, причинив рубленую рану головы. Испугавшись, трое учеников выпрыгнули из окна, они были госпитализированы с переломами. Школьник был задержан, в отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело по двум статьям УК РФ - "Хулиганство" и "Покушение на убийство". По решению суда он арестован.
Веденов добавил, что школьники не видели из какого оружия стрелял их одноклассник. "Они слышат хлопки, иное пневматическое оружие по звуку выстрела соотносимо с громкостью выстрела из малокалиберного оружия, [школьники] стали выпрыгивать из окон", - сказал представитель Росгвардии.