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Росгвардия предлагает ввести регистрацию и учет пневматического оружия

Общество
14 сентября, 12:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

Отмечается, что к такому предложению подтолкнули события в Ивантеевке

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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Росгвардия после инцидента со стрельбой в школе подмосковной Ивантеевки предлагает регистрировать и ставить на учет пневматическое оружие.

"У нас есть намерение внести соответствующие предложения <...> отнести пневматику и регуляцию ее оборота по той схеме, которую мы предлагаем в отношении списанного оружия. <...> Мы считаем необходимым, как списанное оружие, так и пневматическое оружие, продажу осуществлять в определенном порядке, упрощенном по отношению любого огнестрельного, травматического, охотничьего оружия. Может даже без соответствующих лицензий, но после покупки - его обязательная регистрация и постановка на учет", - заявил в четверг в Общественной палате РФ начальник главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Леонид Веденов.

Он пояснил, что из списанного оружия могут производиться выстрелы свето-шумовыми патронами, которые "пугают граждан".

По словам Веденова, к такому предложению подтолкнули события в Ивантеевке.

По предварительным данным следствия, 5 сентября ученик 9 класса пришел в школу с топором и пневматическим оружием. Он выстрелил из него в сторону учительницы и ударил ее топором, причинив рубленую рану головы. Испугавшись, трое учеников выпрыгнули из окна, они были госпитализированы с переломами. Школьник был задержан, в отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело по двум статьям УК РФ - "Хулиганство" и "Покушение на убийство". По решению суда он арестован.

Веденов добавил, что школьники не видели из какого оружия стрелял их одноклассник. "Они слышат хлопки, иное пневматическое оружие по звуку выстрела соотносимо с громкостью выстрела из малокалиберного оружия, [школьники] стали выпрыгивать из окон", - сказал представитель Росгвардии.

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Стрельба в школе в Ивантеевке
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