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Воздушные шары с именами погибших в авиакатастрофе Boeing 737 поднялись в небо над Пермью

Общество
14 сентября, 12:34 UTC+3 ПЕРМЬ /Корр. ТАСС, Анастасия Аверкова

Boeing 737 разбился в Перми ранним утром 14 сентября 2008 года

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© Анастасия Аверкова/ТАСС

ПЕРМЬ, 14 сентября. /Корр. ТАСС Анастасия Аверкова/. Воздушные шары с именами 88 погибших 9 лет назад в авиакатастрофе Boeing 737 поднялись в небо над Пермью. Траурные мероприятия прошли в четверг возле часовни-мемориала "Место памяти" в столице Пермского края, где в 2008 году упал самолет.

В 12:00 по местному времени (10:00 мск) на месте крушения Boeing 737 возле железнодорожного полотна в Индустриальном районе Перми собрались родственники жертв катастрофы. На аллее, ведущей от часовни к мемориалу памяти, они зажгли лампадки в память о своих родных. Внутри мемориала, который выполнен в виде бетонных шпал разного размера, стоящих по кругу, повторяющему траекторию движения самолета перед посадкой, родственники жертв катастрофы возложили цветы к мемориальной плите. Затем все присутствующие написали на воздушных шарах имена погибших в авиакатастрофе близких, после чего отпустили их в небо под песню группы "ДДТ" "Последняя осень".

"Город Пермь, к сожалению, пережил несколько катастроф, унесших десятки наших земляков и не только земляков. И я, прежде всего, хотела бы высказать слова благодарности всем пермякам за поддержку - очень трудно переживать горе в одиночку. А когда это становится предметом внимания, заботы, мы чувствуем, что это не только внимание к нам, это человеческое отношение к безвременно погибшим, это очень важно", - рассказала ТАСС уполномоченный по правам человека в Пермском крае Татьяна Марголина, также потерявшая в этой авиакатастрофе близких.

По ее словам, мемориальный комплекс не был завершен, и сейчас разработан проект его реконструкции и доработки. В течение года, согласно проекту, на аллее между часовней и мемориалом появятся шесть гранитных плит с фотографиями погибших.

"Сейчас восстанавливается первоначальная идея, и очень важно, чтобы этот комплекс "ожил" фотографиями ушедших людей. У этого места пока нет статуса, это должен быть сквер, у него должно быть название, условно - "Сквер памяти". Теперь появилась возможность за этот год сделать это место сквером с названием, статусом, а значит, ответственностью за его сохранность, - рассказала Марголина. - Я думаю, что если люди будут приходить в этот сквер, видеть лица безвременно ушедших молодых, успешных, известных и не очень известных людей, маленьких детей, цена безопасности жизни станет более понятной".

Авиакатастрофа Boeing 737 в Перми

Boeing 737, совершавший рейс по маршруту Москва - Пермь, разбился в Перми ранним утром 14 сентября 2008 года. На борту самолета находились 88 человек: 82 пассажира и шесть членов экипажа.

По данным Пермского межрайонного следственного отдела Уральского следственного управления на транспорте, перед последним рейсом у самолета не работала система предупреждения об опасности столкновения и автомат управления тягой двигателей.

Уголовное дело по статье "Нарушение правил эксплуатации воздушного судна, повлекшего смерть двух и более лиц" несколько раз прекращалось в связи со смертью виновного лица, которым был назван командир самолета Родион Медведев. Однако расследование дела неоднократно возобновлялось по просьбам и жалобам родственников погибших. В последний раз постановление о прекращении было вынесено судом в 2012 году.

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