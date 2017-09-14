Минстрой РФ будет поддерживать кредитование энергоэффективного капремонта домов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ РФ будет поддерживать кредитование энергоэффективного капремонта домов, сообщил в четверг журналистам замглавы министерства Андрей Чибис на IV Всероссийском съезде региональных операторов капремонта в Екатеринбурге.

"Мы будем поддерживать кредитование, в том числе по энергоэффективному капремонту домов. Мы приняли соответствующее постановление, у нас деньги на это есть. Мы готовы через Фонд ЖКХ выдавать до 5 млн рублей людям, которые после капитального ремонта получили другой класс энергоэффективности", - сказал Чибис.

По его словам, банки стали проявлять интерес к этому рынку.

"Тема капитального ремонта - не просто комфорт проживания, изменение облика домов, а значит, городов. Это еще огромный рынок, который нуждается в кредитных ресурсах, и банки, которые все охотнее и охотнее проявляют к этому рынку интерес", - сказал замминистра.