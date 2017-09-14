Василий Уткин станет ведущим кулинарной рубрики на ТВ

ЦБ выступает против приравнивания криптовалют к иностранным валютамЭкономика и бизнес 14 сентября, 12:32
Василий Уткин станет ведущим кулинарной рубрики на ТВОбщество 14 сентября, 12:32
Лалович: Дагестан благодаря ЧЕ-2018 докажет право считаться родиной спортивной борьбыСпорт 14 сентября, 12:28
Жители Омска начали ремонтировать городские улицы при помощи картофеляСибирь 14 сентября, 12:28
Задорнов возглавит банк "Открытие" в конце 2017 - начале 2018 годаЭкономика и бизнес 14 сентября, 12:28
Росгвардия предлагает ввести регистрацию и учет пневматического оружияОбщество 14 сентября, 12:28
Как приобрести билеты на матчи чемпионата мира - 2018 по футболуСпорт 14 сентября, 12:15
Строители парка "Зарядье" не ожидали проявлений вандализмаОбщество 14 сентября, 12:06
Жуков: большинство спортивных федераций защитило спортсменов России из доклада МакларенаСпорт 14 сентября, 12:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Спортивный комментатор Василий Уткин будет вести кулинарную рубрику на телеканале "Пятница". Об этом сообщает в четверг пресс-служба телеканала.
"C 18 сентября ведущие утреннего шоу вместе с командой самых популярных фешн-экспертов, визажистов, фуд-блогеров, коучей и фитнес-тренеров будут делиться новыми лайфхаками и советами, как начать утро, чтобы каждый день был идеальным", - отметили в пресс-службе.
В "Утре Пятницы" появятся новые рубрики, ведущим одной из них станет Василий Уткин. Его кулинарная страничка "Уткин в яблоках" - "это авторский взгляд на проверенные рецепты".
"Когда мне предложили вести свою авторскую кулинарную рубрику в шоу "Утро Пятницы", эта идея показалась мне интересной, - привели на телеканале слова Уткина. - И дело даже не в названии рубрики, а в том, что я действительно люблю готовить". При этом телеведущий отметил, что в последнее время ест значительно меньше, "из-за чего даже похудел на 95 кг".
По словам Уткина, в своей рубрике он поделится "своими любимыми рецептами, которые наверняка оценят и сами зрительницы, и совершенно точно их мужья и друзья".