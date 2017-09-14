Василий Уткин станет ведущим кулинарной рубрики на ТВ

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Спортивный комментатор Василий Уткин будет вести кулинарную рубрику на телеканале "Пятница". Об этом сообщает в четверг пресс-служба телеканала.

"C 18 сентября ведущие утреннего шоу вместе с командой самых популярных фешн-экспертов, визажистов, фуд-блогеров, коучей и фитнес-тренеров будут делиться новыми лайфхаками и советами, как начать утро, чтобы каждый день был идеальным", - отметили в пресс-службе.

В "Утре Пятницы" появятся новые рубрики, ведущим одной из них станет Василий Уткин. Его кулинарная страничка "Уткин в яблоках" - "это авторский взгляд на проверенные рецепты".

"Когда мне предложили вести свою авторскую кулинарную рубрику в шоу "Утро Пятницы", эта идея показалась мне интересной, - привели на телеканале слова Уткина. - И дело даже не в названии рубрики, а в том, что я действительно люблю готовить". При этом телеведущий отметил, что в последнее время ест значительно меньше, "из-за чего даже похудел на 95 кг".

По словам Уткина, в своей рубрике он поделится "своими любимыми рецептами, которые наверняка оценят и сами зрительницы, и совершенно точно их мужья и друзья".