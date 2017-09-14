Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 57.67
€ 69.1
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Василий Уткин станет ведущим кулинарной рубрики на ТВ

Общество
14 сентября, 12:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

"Уткин в яблоках" будет выходить в рамках утреннего шоу на телеканале "Пятница"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Василий Уткин

Василий Уткин

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Спортивный комментатор Василий Уткин будет вести кулинарную рубрику на телеканале "Пятница". Об этом сообщает в четверг пресс-служба телеканала.

"C 18 сентября ведущие утреннего шоу вместе с командой самых популярных фешн-экспертов, визажистов, фуд-блогеров, коучей и фитнес-тренеров будут делиться новыми лайфхаками и советами, как начать утро, чтобы каждый день был идеальным", - отметили в пресс-службе.

В "Утре Пятницы" появятся новые рубрики, ведущим одной из них станет Василий Уткин. Его кулинарная страничка "Уткин в яблоках" - "это авторский взгляд на проверенные рецепты".

"Когда мне предложили вести свою авторскую кулинарную рубрику в шоу "Утро Пятницы", эта идея показалась мне интересной, - привели на телеканале слова Уткина. - И дело даже не в названии рубрики, а в том, что я действительно люблю готовить". При этом телеведущий отметил, что в последнее время ест значительно меньше, "из-за чего даже похудел на 95 кг".

По словам Уткина, в своей рубрике он поделится "своими любимыми рецептами, которые наверняка оценят и сами зрительницы, и совершенно точно их мужья и друзья".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сцена из спектакля "Ромео и Джульетта. Опыты"
"Я не один": как игра в театре помогает ребятам из детдомов искать себя
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Фото
7
Челябинец пытался вывезти в Германию жаб-клоунов, лягушек-быков и психоделических гекконов
12
Волонтерский размах: самый масштабный субботник прошел на Байкале за 360 минут
26
Празднование 870-летия Москвы
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Строители парка "Зарядье" не ожидали проявлений вандализма
2
У "дверей" Евросоюза: почему учения "Запад-2017" напугали НАТО
3
В Таджикистане при взлете президентского вертолета погиб начальник аэропорта
4
Жизнь взаймы: что такое госдолг США и почему он постоянно растет
5
Парк "Зарядье" меняет режим работы из-за нанесенного вандалами ущерба
6
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
7
Владислав Мартынов: президентские выборы на блокчейне — это вполне возможно
Темы дня
Новости партнеров
Реклама