Лечебный корпус Морозовской детской больницы достроен в Москве

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Строительство лечебного корпуса Морозовской детской больницы в центре Москвы завершено, сообщил мэр столицы Сергей Собянин журналистам в четверг.
"Закончено строительство новой Морозовской больницы. Это одна из лучших в мире многопрофильных детских клиник, здесь можно лечить практически все болезни", - сказал он, добавив, что внастоящее время в больнице идет наладка оборудования, и вскоре в новом корпусе начнется прием пациентов.
Новый семиэтажный лечебный корпус с двумя подземными этажами на территории Морозовской больницы в 4-м Добрынинском переулке рассчитан на 500 коек. Общая площадь здания 71,2 тысячи квадратных метров. В корпусе предусмотрены отделения отоларингологии, хирургии, эндокринологии, травматологии и ортопедии, урологии, онкологии и гематологии, офтальмологии и микрохирургии глаза, трансплантации костного мозга и т.д.
Также в корпусе будут два операционных блока, отделение реанимации и анестезиологии, клинико-диагностическая лаборатория, отделение физиотерапии и лечебной физкультуры. Новый корпус соединят с соседним зданием надземным переходом.
Морозовская детская городская клиническая больница - многопрофильное медицинское учреждение Москвы, в состав которого входит 47 отделений и подразделений. Общий коечный фонд больницы составляет 1,36 тысячи с 39 койками реанимации и интенсивной терапии.