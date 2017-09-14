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Уровень безработицы на Кубани снизился за год почти на 20%

Общество
14 сентября, 12:44 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 14, сентября. /ТАСС

На биржах труда в регионе стоят на учете 13,1 тыс. жителей, что на 19,6% ниже данных прошлого года

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СОЧИ, 14 сентября. /ТАСС/. Уровень официально зарегистрированных безработных на Кубани составил менее одного процента, что вдвое ниже среднероссийского показателя. На биржах труда в регионе стоят на учете 13,1 тыс. жителей, что на 19,6% ниже данных прошлого года, сообщил в четверг на заседании коллегии и. о. главы министерства труда и социального развития Краснодарского края Сергей Белопольский.

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Официальная безработица в среднем по России составляет 1%, в Южном федеральном округе - 0,7%. "Уровень регистрируемой в крае безработицы составляет 0,5%, и это в два раза ниже среднероссийского показателя. Кубань входит в группу регионов, занимающих треть место по данному показателю в России", - сказал Белопольский.

По данным регионального Минсоцтруда, в регионе также отмечается положительная динамика роста вакансий. На начало сентября кубанскими работодателями заявлено около 55 тыс. вакансий, что на 35% больше в сравнении с сентябрем прошлого года.

По словам вице-губернатора Кубани Анны Миньковой, перед властями региона сейчас стоит задача борьбы с неформальным трудоустройством. "Мы ведем большую работу по ликвидации неформальной занятости. Нам необходимо сегодня людей, которые работают в неформальном секторе, то есть официально не трудоустроены, перевести на легальные условия труда, тогда они будут платить налоги и получать социальные услуги в полном объеме", - отметила Минькова.

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