Москомархитектура предлагает раз в неделю закрывать парк "Зарядье" на санитарные дни

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Москомархитектура считает необходимым закрывать раз в неделю парк "Зарядье" на санитарные дни для ухода за растениями и ограничить для посетителей хождение по зеленым зонам. Это позволит избежать актов вандализма и поможет прижиться растениям, сообщил в четверг ТАСС главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Изначально, концепция парка "Зарядье" предполагала, что это будет место без заборов и каких-либо ограничений, но сейчас мы понимаем, если ничего не сделать, мы многое потеряем. <...> Растения будут там расти и выдерживать нагрузку от посетителей, им нужно время, чтобы прижиться и разрастись, а это около года, не меньше. И, конечно, нужно следить за тем, чтобы их не вытаптывали. Поэтому мое мнение - надо временно ограничить проход по зеленым зонам и ввести еженедельный санитарный день для работы с растениями", - отметил Кузнецов.

Кузнецов подчеркнул, что такую практику используют для сохранения флоры в парках Нью-Йорка. "Даг Блонски, директор Центрального парка в Нью-Йорке, который был нашим постоянным консультантом в работе над "Зарядьем", рассказывал, что там такая практика - обычное дело. При этом я говорю лишь о временных мерах, которые позволят пресечь акты вандализма и дадут растениям прижиться", - добавил он.

Ранее Минприроды высказало мнение о необходимости усилить охрану на территории парка "Зарядье" и введении разъяснительной работы с посетителями.

Парк "Зарядье" открылся для широкой публики 11 сентября к 870-летию Москвы на месте снесенной в 2006 году гостиницы "Россия". Парк назван в честь одного из древнейших районов в центре Москвы, к востоку от Кремля, в южной части Китай- города. Площадь объекта составляет 130 тыс. кв. метров.

"Зарядье" стал первым крупным парком, созданным в столице за последние 50 лет. На территорию парка перенесены четыре характерные для России ландшафтные зоны: лес, тундра, степь и заливные луга. Они террасами спускаются от улицы Варварки к Москве-реке. В парке разместились филармония, парящий мост, научно-познавательный центр "Заповедное посольство", тематический центр "Ледяная пещера", экспозиционный культурный комплекс и медиацентр.

Ранее дирекция "Зарядья" сообщила, что за первые два дня работы парка, открытого для посетителей круглосуточно, вандалы повредили стеклянную крышу филармонии и окно медиацентра. Кроме этого, было уничтожено около 10 тысяч растений, в том числе занесенных в Красную книгу, сказал ТАСС руководитель отдела садово-парковой службы "Зарядья" Игорь Сафиуллин.