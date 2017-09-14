Контрасты сентября: бархатный сезон на юге, дожди на северо-западе, похолодание в ДФО

ТАСС, 14 сентября. Бархатный сезон продолжается на юге страны, а остальную территорию начинает захватывать осень: в СЗФО ожидаются сильные дожди, которые местами уже привели к подтоплениям, а Дальний Восток ждет ухудшение погоды из-за влияния тайфуна. Об этом рассказали ТАСС в центре погоды "Фобос".

Жара на юге и дожди на северо-западе

"На юге России повсюду в антициклоне солнечно и очень тепло. В Ростовской, Волгоградской, Астраханской области и Калмыкии и на Кубани, Ставрополье около 30 градусов, а в Астраханской области в Калмыкии даже до 37-38, без осадков, солнечно, температура в Крыму порядка 24-29 градусов и примерно такая же - на Черноморском побережье Кавказа", - сказал представитель "Фобоса".

Северо-западные регионы не смогут похвастаться комфортной погодой. В Коми, по данным синоптиков, может выпасть до половины месячной нормы осадков. Ветер усилится до 15-20 метров в секунду. Республиканский главк МЧС объявил в этой связи предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях.

Как рассказал ТАСС синоптик Коми ЦГМС (Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды) Артем Шомысов, на юге республики смыкаются теплые и холодные фронты, поэтому ближе к вечеру четверга и ближайшей ночью в Сыктывкаре и южнее очень вероятны грозы, дожди. Затем на республику продолжат влиять циклоны.

"В пятницу центр циклона сформируется прямо над центральными районами Коми, поэтому там ожидаются сильные дожди. В субботу этот циклон отступит за Урал, но на смену ему придет более глубокий с юго-запада. Он принесет резкое усиление ветра до 20 метров в секунду и большую порцию влаги", - рассказал представитель региональной метеослужбы.

Сильные дожди ожидаются в Мурманской, Архангельской области и на севере Карелии. "Менее сильные... - юг Карелии, Ленинградская, Псковская, Новгородская [области], в Калининградской области дожди небольшие", - отметил собеседник агентства.

Последствия дождя в Пскове

Псков во вторник и в ночь на среду пережил второе менее чем за месяц подтопление. После прошедшего дождя в городе оказались залиты водой несколько крупных улиц, есть подтопления в частном секторе, а в зоне отдыха Финский парк дождевая вода повредила склоны и конструкции лестниц. В результате часть парка и набережную перекроют для ремонта.

"Дождь шел с перерывами, местами сопровождался грозой, вчера выпало 26 мм осадков, за ночь 25 мм, что привело к подтоплению улиц", - рассказала ТАСС начальник Псковского Гидрометцентра Тала Нещадимова. Она отметила, что "дождь был сильным, но не опасным, не таким, какой был 24 августа". Однако, по ее словам, жителям города заранее разослали предупреждение о неблагоприятных погодных условиях.

Как сообщалось ранее, 24 августа в Псковской области прошли ливневые дожди, признанные самыми интенсивными за последние 20 лет. Прогноз Гидрометцентра на четверг и пятницу остается неблагоприятным, однако к вечеру пятницы синоптики обещают улучшение погоды.

"Бабье лето" с оговорками в Татарстане

Теплая погода установилась на территории Татарстана, она продлится как минимум до следующего вторника. Об этом сообщил заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Казанского федерального университета (КФУ), доктор географических наук, профессор Юрий Переведенцев.

По его словам, если по климатической норме среднесуточные температуры сентября составляют 11,5 градуса выше нуля, то сейчас они превышают норму на 4-5 градусов. Таким образом, установившиеся среднесуточные температуры - выше 15 градусов - можно считать летними. Но это не "бабье лето" в классическом понимании.

"Классическое "бабье лето" - это когда после ненастной погоды устанавливается солнечная и сухая погода с высокими дневными температурами, которые в первой половине сентября должны быть выше 20 градусов тепла. Но сейчас идет волна тепла с запада, у нас нет блокирующего антициклона, из-за циклонической активности к нам поступают атмосферные фронты. И поэтому установилась достаточно неустойчивая теплая погода, с осадками", - цитирует его слова пресс- служба КФУ.

В Республике Марий Эл в четверг местами ожидаются грозы, порывы ветра могут достигать 18 м/с. МЧС рекомендует воздержаться от выхода из дома при выпадении обильных осадков.

Дальний Восток: тайфун "Талим" пройдет стороной

Тайфун "Талим", за которым пристально следили синоптики всю неделю, больше не является прямой угрозой регионам российского Дальнего Востока. Однако, по прогнозу гидрометцентра Приморского края, он все же может оказать небольшое влияние на погоду на восточном побережье региона.

"Сейчас тайфун направляется на острова Японского архипелага и 16 сентября обрушит на них всю свою мощь. Пройдя над югом Японии, он выйдет на юго-восток Японского моря и далее через остров Хоккайдо переместится на юг Охотского моря. Смещаясь по этой траектории, тайфун может оказать влияние на погоду восточных районов Приморского края",- сообщают синоптики.

"Талим" - мощный шторм, который за минувшие сутки только усилился, достигнув разряда супертайфуна. Пока тайфун только приближается, в прибрежных регионах Дальнего Востока установилась теплая погода. В четверг в Хабаровском крае и Приморье в отдельных районах идут кратковременные дожди при температурах плюс 13-21 градус.

Большая часть Якутии, Магаданская область, северные районы Китая и Амурской области находятся в четверг под влиянием антициклонов, которые обеспечили в этих регионах погоду холодную, но без осадков. В ночные часы наблюдается интенсивное выхолаживание воздуха, и температура понижается местами до минус 5-8 градусов.