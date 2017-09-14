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Глава Рослесхоза призвал изменить образ отрасли

Общество
14 сентября, 13:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

Иван Валентик также отметил, что отрасль успешно справляется с охраной лесов от пожаров

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик призвал изменить образ отрасли. Об этом он в четверг заявил на открытии мероприятий, посвященных Дню работников леса.

"Наша с вами задача - собрать в кулак все наши интеллектуальные и волевые силы и действительно менять образ нашей замечательной отрасти", - сказал Валентик.

Также глава Рослесхоза отметил успехи отрасли в деле охраны лесов от пожаров. По словам Валентика, в этом году к концу пожароопасного сезона ликвидированы практически все очаги возгорания в лесах. "Еще действует четыре лесных пожара на площади 40 га, и мы понимаем, что в масштабах страны это не те площади, которые должны нас тревожить, все процессы контролируются", - сообщил Валентик.

День работников леса - праздник людей, жизнь которых связана с заготовкой и переработкой древесины, охраной и приумножением лесных богатств. Отмечается каждое третье воскресенье сентября. Был установлен в 1980 году.

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Валентик, Иван Владимирович
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