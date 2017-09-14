Меркель хочет обязать иностранных автопроизводителей снижать выбросы от дизельных машин

БЕРЛИН, 14 сентября. /ТАСС/. Власти Германии на фоне дизельного скандала хотят привлечь и иностранных автопроизводителей к ответственности. Об этом она заявила в четверг, открывая 67-й международный автосалон во Франкфурте-на-Майне (IAA).

"Не только немецкие производители несут ответственность за снижение выбросов в атмосферу - у нас более 3 млн дизельных автомобилей иностранного производства, что составляет почти 50% всего парка дизельных машин", - сказала она. "Я думаю, что иностранные компании тоже должны внести свой вклад в это снижение", - подчеркнула глава кабмина.

В августе немецкое правительство провело "саммит" с участием крупнейших немецких автоконцернов, по итогам которого производители обязались обновить программное обеспечение более 5 млн дизельных автомобилей и выплачивать покупателям бонус при обмене старого дизельного автомобиля на новый.

Эксперты и защитники окружающей среды назвали эти меры недостаточными. Отвечая на критику, Меркель пообещала в ноябре провести еще одну подобную встречу, чтобы согласовать дополнительные шаги.