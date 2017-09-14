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Всероссийская викторина "Цифровая экономика" поможет поддержать талантливых школьников

Общество
14 сентября, 13:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

В мероприятии примут участие ребята в возрасте от 11 до 16 лет

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Всероссийская викторина "Цифровая экономика. Поколение Z", которая поможет выявить и поддержать самых талантливых школьников, обладающих знаниями в области цифровой экономики, состоится 16 сентября. Об этом в четверг сообщили ТАСС организаторы.

"Мероприятие пройдет в формате викторины: две команды, по четыре человека в каждой, поборются за победу в несколько этапов, по итогам будет объявлена команда победителей. Решения будет принимать авторитетное жюри, состоящее из представителей организаций - лидеров рынка", - уточнили организаторы.

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Участниками станут школьники в возрасте от 11 до 16 лет, которые уже имеют опыт создания цифровых проектов, например, на базе нейросетей и блокчейна, и владеют инвестпортфелем из нескольких криптовалют. Проект запущен и реализуется популярным telegram-каналом о блокчейне и цифровой экономике @blockchainrf при поддержке Хорошевской школы.

"Мы рады продвигать идеи поддержки учеников - носителей уникальных цифровых знаний, поскольку в основных компетенциях наших выпускников мы видим и цифровую грамотность", - заявила директор Хорошевской школы Елена Булин-Соколова.

"Многие современные подростки - полноправные участники в мире цифровой экономики. Они обладают открытым и гибким мышлением, что порой позволяет им вести профильные проекты гораздо эффективнее взрослых. Цель нашего проекта - выявить наиболее способных подростков, которые в перспективе могли бы помочь компаниям выйти на новые цифровые рубежи", - в свою очередь добавила основатель telegram-канала @blockchainrf Ани Асланян.

Первый отборочный тур для участия во всероссийской викторине "Цифровая экономика. Поколение Z" стартовал 11 августа 2017 года. В течение трех дней организаторы получили со всей страны около 50 заявок от потенциальных участников. Каждому из них были направлены дополнительные конкурсные задания. Авторы лучших работ стали финалистами проекта и получили возможность попасть на итоговое мероприятие.

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