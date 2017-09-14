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ЛДПР предлагает объявить амнистию к 100-летию Октябрьской революции

Общество
14 сентября, 13:59 UTC+3 МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

Амнистия будет распространяться на несовершеннолетних, матерей малолетних детей, беременных, женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет, а также на инвалидов первой, второй и третьей групп

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Депутаты фракции ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы проект постановления "Об объявлении амнистии в связи со 100-летием Октябрьской революции 1917 года". Информация об этом размещена в четверг в думской электронной базе данных.

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1917. Столкновение с бездной

Специальный проект ТАСС к столетию Февральской и Октябрьской революций

Авторами инициативы выступили либерал-демократы Игорь Лебедев, Ярослав Нилов и Сергей Иванов.

Как сообщил ТАСС замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов, "предложение основывается на исторических традициях российской государственности и имеет целью укрепление авторитета госвласти".

По словам политика, амнистию предлагается распространить на несовершеннолетних и тех, кто совершил преступление до 18 лет, на матерей малолетних детей, беременных, женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет, а также на инвалидов первой, второй и третьей групп.

При этом оговаривается, что применения амнистии не предусматривается в отношении осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, рецидивистов и нарушителей тюремного режима.

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Персоны
Нилов, Ярослав Евгеньевич Лебедев, Игорь Владимирович Иванов, Сергей Владимирович
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