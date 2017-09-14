В Воронеже создан первый в ЦФО сайт помощи инвалидам в трудоустройстве

ВОРОНЕЖ, 14 сентября. /ТАСС/. Сайт трудоустройства инвалидов начал работу в Воронеже в четверг, это первый в ЦФО интернет-ресурс для поиска работы людям с проблемами передвижения, зрения, речи, в нем собрана информация о 200 соискателях. Об этом ТАСС сообщил его создатель и руководитель регионального учебного ресурсного центра "Доступная среда" Александр Попов.

"Сегодня мы официально запустили в Воронеже интернет-ресурс "Работа для людей с инвалидностью в Воронежской области", в котором представлены данные о 200 соискателях. В нашей базе инвалидов вдвое больше - порядка 400", - сказал Попов.

По его словам, сайт разрабатывали с апреля 2017 года, учли пожелания работодателей и ищущих работу. Для работодателей по каждому инвалиду подготовили резюме, фотографии и видеоинтервью, информацию по типу заболевания, по характеру работы, которую он может выполнять, по специальным условиям, которые ему необходимо создать на рабочем месте.

"Отсутствие доступной базы данных по соискателям с инвалидностью было одной из проблем в их трудоустройстве. Я раньше просто не видел сайта, на котором по каждому ищущему работу инвалиду было столько сделано - и фото, и видео, и все было так компактно и удобно для поиска. Наш сайт создан на базе интернет-магазина - мы со всех сторон предлагаем тех, кто ищет работу. Например, в разделе "Поиск по всем соискателям" можно нажать на любой фильтр и сразу увидеть, сколько в нем претендентов: по полу, возрасту, должностям, по местам работы в каждом районе Воронежа и так далее", - добавил Попов.

Воронежский региональный учебно-ресурсный центр "Доступная среда" создан в апреле 2015 года по инициативе Александра Попова. Центр занимается развитием безбарьерной среды и помогает людям с инвалидностью в трудоустройстве, его команда насчитывает 15 человек, за два года они нашли работу 50 инвалидам на должностях операторов кол-центров, помощников поваров, радиоинженеров, упаковщиков, обработчиков металла.

Идея сайта была представлена, победила и получила финансовую поддержку на хакатоне Social Startup Hackathon, организованном в марте при участии воронежского Дома прав человека.