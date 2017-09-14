Москва учтет международный опыт в утилизации строительного мусора при реновации

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы учтут мировой опыт, в частности, концепцию "Большого Парижа", в вопросах утилизации и переработки строительных и коммунальных отходов при реализации программы реновации жилищного фонда. Об этом в четверг сообщил заместитель руководителя департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй.

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По его словам, при подготовке к программе столичные власти изучали опыт Китая, Турции, США.

"Мы смотрим сейчас опыт европейских стран, Франции при реализации концепции "Большого Парижа", анализируем, каким образом там организована система контроля за переработкой и утилизацией не только строительных, но и коммунально-бытовых отходов", - отметил он, выступая на совещании, посвященном проблемам и перспективам реализации реновации жилфонда.

О том, что старт программы реновации может значительно увеличить поток вывозимых на утилизацию в Подмосковье отходов сноса, утверждал ранее министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган. По данным его ведомства, на территории Московской области формируется, обрабатывается и захоранивается порядка 11,7 млн тонн твердых коммунальных отходов и около 15 млн тонн - строительного сноса и грунтов.

О программе

1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу, утвержденную мэром Сергеем Собяниным 1 августа, вошло 5144 дома, среди которых в основном пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве.

Общая площадь домов, которые подлежат реновации, порядка 16 млн кв. метров. В них проживает около 1 млн москвичей (350 тыс. квартир). В первые три года Москва вложит в программу 300 млрд руб. 8 августа мэр утвердил фонд реновации, который будет оперировать этими средствами и станет застройщиком.

Инвестиционные и девелоперские компании для строительства в рамках реновации привлекаться не будут, но не исключена их работа как подрядных организаций. Помимо бюджетных источников, фонд сможет привлекать средства дольщиков, среди которых могут быть и юридические лица, отмечается в постановлении столичного правительства.